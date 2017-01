vallès

El PSC intentarà fer caure el govern d'esquerres de Cerdanyola

El portaveu cerdanyolenc del PSC Víctor Francos ha anunciat a Cerdanyola Ràdio que el seu partit buscarà una majoria de govern alternativa a l'actual, liderada per Carles Escolà de Compromís per Cerdanyola. Segons Francos "la ciutat no té govern fa un any i sis mesos ni tampoc té alcalde". El consistori actualment està governat només per 9 regidors de 25 perquè l'alcalde va expulsar els regidors de CiU per incomplir acords de govern.

Des de la pèrdua de la majoria, el govern de Cerdanyola ha patit el bloqueig de l'oposició en la majoria de propostes que ha portat al ple. A l'octubre l'equip de govern no va poder aprovar les ordenances fiscals que proposava i a l'últim ple l'oposició va rebutjar la modificació de l'IBI proposada pel govern d'esquerres. Aquesta inestabilitat fa que el regidor de Serveis Econòmics Daniel Mallèn hagi ajornat la presentació de pressupostos per l'any 2017 fins que el govern no trobi la majoria necessària per aprovar-lo.

Des de l'inici de la legislatura l'Ajuntament de Cerdanyola ha tingut tres governs diferents. En un inici, només el formaven els cinc regidors de Compromís, situació que es va perllongar gairebé un any. L'abril passat es va anunciar un pacte de govern de CxC, ERC i CiU, amb el suport extern d'ICV-EUiA, que donava a l'executiu la majoria al ple que fins llavors li havia faltat. Aquesta situació només sis mesos després es va trencar amb l'expulsió dels tres regidors convergents de l'equip de govern. Ara, el PSC podria fer caure el govern de Carles Escolà.

Tot i la intenció, el PSC no tindrà fàcil fer prosperar una moció de censura. D'una banda, haurà de trobar un candidat o candidata ben vist pels altres regidors de l'oposició. En principi hauria de ser la seva actual cap de llista, Carme Carmona, però el fet que tingui obertes més d'una causa judicial en contra ho fa difícil. D'altra banda, els regidors de CiU haurien de trencar la unitat sobiranista en un moment clau per la independència de Catalunya donant suport a un govern que passa pel PSC, C's i PP.

A la roda de premsa que els regidors convergents van fer després de la seva expulsió del govern el seu cap de llista Josep Grau va descartar cap moció de censura. Això no garanteix, però, que no canviïn d'opinió.