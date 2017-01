sobirania

El Maresme és la comarca amb més inscrits a l'Assemblea d'Electes de Catalunya

El Maresme és la comarca catalana que, fins ara, lidera el registre de càrrecs electes a l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT).d’aquesta comarca ja s’hi han inscrit. Aquest dijous, 19 de gener, la Nau Gaudí de Mataró ha acollit una de les presentacions territorials. L’acte, que ha reunit més d’un centenar de càrrecs electes de diferents partits polítics, ha estat presidit per, presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), entitat que impulsa l’AECAT. Lloveras ha destacat que el fet de tenir prevista aquesta assemblea visualitza com el món municipal «també està preparat i organitzat» en una fase que el procés polític que viu Catalunya fa el «tram final» i considera que, si fos necessària, la seva constitució, l’AECAT serà un garant més per «defensar la democràcia».

El primer tinent d’alcalde de Mataró i regidor del PDECAT, Quim Fernández, demanava accions per seguir ampliant el suport a la independència. «Ens cal convèncer molta gent» assegurava i posava, a tall d’exemple, el cas del consistori de la capital maresmenca on dels 27 regidors només hi ha 11 regidors independentistes. El secretari d’Economia del Govern i regidor de Pineda de Mar per ERC, Pere Aragonès, assegurava que l’AECAT hauran de ser «els nostres Estats Generals» de manera que, si hi ha impediments, es pugui «articular la legimitat democràtica que ens dóna la ciutadania». L’alcalde d’Argentona per la CUP i vicepresident de l'AMI, Eudald Calvo, ha afirmat que el procés d’independència entra el «moment clau» on caldrà prendre riscos. «Ara toca estripar la baralla o trencar els ous. Això va de debò» ha dit.

En l’acte també hi han intervingut el regidor de MÉS al Masnou, Albert Alfaro, que ha reivindicat el compromís «del socialisme democràtic amb el dret a decidir» i el regidor d’ICV a Argentona, Àngel Puig, que ha demanat a la direcció de la formació ecosocialista que es «mullin a favor del referèndum d’independència».

Posteriorment a la presentació de l’AECAT al Maresme, la mateixa sala ha acollit la primera reunió de l’executiva de l’AMI del 2017. En la reunió s’han repassat aspectes relacionats amb el procés d’independència i plantejat diferents propostes per la campanya del referèndum d’independència. També s’ha donat llum verda a l’Informe de Gestió del 2016 que, l’executiva portarà a l’Assemblea General de l’AMI que es farà a Palamós el 3 de març.