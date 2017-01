destrosses

El mar s'empassa 100.000€ públics de Deltebre

La CUP rebutja les mesures de l'Ajuntament de Deltebre per llençar 25.000€ més a la Platja de la Marquesa per frenar els efectes del temporal

Els efectes del temporal d’aquests darrers dies a tota la costa catalana han posat de manifest, altre cop, la fragilitat i vulnerabilitat del Delta de l’Ebre davant de l’acció del mar. Les mesures urgents adoptades unilateralment per l’Ajuntament de Deltebre no han servit de res de cara a «garantir la seguretat de les persones a la zona de la platja de la Marquesa i evitar danys greus al camí públic d’accés al Fangar i l’edificació del Restaurant Los Vascos», tal i com es justificava en el Decret d’Alcaldia del passat 20 de desembre de 2016.

Davant d’això, la CUP Deltebre ha manifestat el seu rebuig a les passades actuacions i al nou Decret d’Alcaldia emès ahir 23 de gener, amb què l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat una altra despesa estimada de 25.000€ per reforçar amb pedres de 3000Kg l’actuació ja feta a finals de l’any passat. Així, segons declaren «amb aquest nou decret l’Ajuntament ha llençat al mar 125.000€ públics sense demanar cap tipus d’assessorament als experts locals ni cap permís d’actuació i basant-se només amb un projecte tècnic redactat per un enginyer».

Segons la CUP Deltebre, aquestes mesures de posar roques tenen un elevat cost amb una efectivitat nul·la, agreuja els efectes del temporal i se salten totes les tramitacions ambientals que requereix una mesura com aquesta. «Justificar aquesta actuació per defensar el camí públic d’accés al Fangar no té cap sentit tenint en compte que aquest camí fa anys que no existeix i no és transitable» ha declarat Dayana Santiago, regidora de la CUP a Deltebre, qui tampoc no entén el perquè de l’actuació només en aquest punt de la costa de Deltebre preguntant-se «què hi ha en aquell tram de la platja de la Marquesa que no hi hagi a altres platges del municipi?»

«Un cop més, l’alcalde de Deltebre actua de forma prepotent, populista i contradient-se, aprovant mocions en defensa del Delta de l’Ebre front el canvi climàtic mentre executa accions que precisament empitjoren la situació de la costa de Deltebre» i no informa a la població que «l’Ajuntament de Deltebre pot rebre sancions administratives per no fer les coses adequadament i per no estar correctament justificades», ha conclòs.

Finalment, segons la CUP Deltebre, a la Platja de la Marquesa caldria establir un pla de treball a llarg plaç que contemplés la reversió de l’espai a un sistema de dunes i aiguamolls que ajudessin a minimitzar els danys dels temporals. Això passaria per negociar amb els propietaris dels arrossars i del Restaurant Los Vascos una possible solució de trasllat de l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.