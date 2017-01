Medi Ambient

El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s'acosta als 450 suports

Una setmana després de l'inici de la seva difusió, el manifest que demana al govern que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos, s'acosta ales 450 signatures de suport. La recollida continua en aquest FORMULARI, on també es pot consultar la llista de signants.

Paral·lelament s'han iniciat dues campanyes de tramesa de cartes, una adreçada al Conseller de Medi Ambient i Territori, i una altra a la Ministra de Medi Ambient del PP.



El reconeixement de què les emissions rutinàries de les centrals atòmiques provoquen un impacte sobre la salut de les persones, i la seva regularització mitjançant un "impost" està aixecant una considerable resposta social que només es veurà limitada per l'ajustat calendari d'aprovació dels pressupostos.



El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017, redactat pel govern PDECAT - ERC, suposa una contradicció amb la doctrina oficial defensada fins ara per la indústria nuclear, els seus seguidors i les administracions (inclosa la Generalitat de Catalunya), que sostenia que "les emissions rutinàries dels reactors" eren inofensives, i que no arriben ni tan sols a la categoria de "contaminació".

Les entitats i persones que promouen la campanya consideren que el reconeixement dels impactes d’aquestes emissions sobre la salut de les persones és un pas endavant que mostra la veritable naturalesa de l'energia atòmica. A més, pensen que el que ha de fer un govern escollit democràticament és vetllar per als interessos globals de la societat i no amagar un fet important com aquest darrera una cortina de fum de recaptació fiscal i qüestions de competències.

Assenyalen que, el govern i el Parlament tenen mecanismes d'incidència política sobre el govern del PP, que és qui regula legalment la gestió de les centrals atòmiques. "Aquests mecanismes s'han fet servir en el passat, i es poden tornar a fer servir en un assumpte com aquest que afecta a la salut de la població. També tenim la certesa de què una iniciativa política amb l'objectiu de prioritzar la salut de la població davant dels interessos de la indústria nuclear, comptaria amb aliats en el Congrés dels Diputats" remarquen.

En concret es demana al govern PDECAT - ERC que retiri el Capítol setè de la Llei de pressupostos, i que mobilitzi tots els recursos institucionals de què disposa per pressionar de manera que durant el període 2020 - 2021 no es renovin els permisos de funcionament de Vandellòs i Ascó.

Petició que es fa extensible a la resta de forces polítiques amb representació al Parlament que votin en contra d'aquest capítol dels pressupostos, i que promoguin accions per aconseguir el tancament dels reactors atòmics. En aquesta línia les entitats i persones que promouen el Manifest estan gestionant entrevistes amb els diferents grups parlamentaris.

Remrquen que el PDECAT i ERC no poden ignorar que el reconeixement del caràcter "radiotòxic" de les emissions rutinàries té implicacions en el cas de la resta de reactors atòmics que funcionen a Espanya. Tampoc no pot ignorar que una decisió d'aquest tipus no és aliena a la voluntat manifestada per les companyies elèctriques (ENEL- ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL- FENOSA), propietàries de les centrals nuclears d'allargar el seu periode de funcionament fins als 60 anys.