El judici laboral més important del País Valencià desaparegut a la premsa

Ahir va celebrar-se la vista per l’ERO de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a l’Audiència Nacional espanyola, denunciat per la CGT . Sense saber encara quin serà el resultat, és fàcil advertir que es tracta del judici laboral més important dels darrers anys al País Valencià. No només pel gran nombre de treballadors afectats –més de 1.600-, sinó també pel cost que tindrà per les precàries arques públiques si finalment el jutge anul·la l’ERO – fins a 150 milions – i les implicacions polítiques evidents: l’anul·lació de l’anterior ERO va suposar el principi de la fi del govern de Fabra i l’actual ve defensat per un executiu liderat pel partit que va recórrer per la inconstitucionalitat del tancament de RTVV i que ara en canvi diu el contrari. El secretari general de la UGT, José Maria Álvarez s’ha desplaçat fins a la porta de l’Audiència per donar suport als treballadors.

Tot i aquestes dades la premsa valenciana ha decidit ignorar absolutament el desenvolupament del cas. La notícia no es podia trobar avui a cap portada en paper ni tampoc digital –a excepció de Valencia Plaza. Levante sí que destaca que un indigent va creure erròniament haver guanyat la loteria. Tampoc cap d’aquests diaris ha enviat un corresponsal al judici i la cobertura s’ha fet mitjançant agència o bé des de València.

El diari que publica més peces és Las Provincias (1,2 i 3), totes teletips d’Europa Press. El diari de Vocento, en canvi, ha dedicat un redactor a investigar les veus que ha sentit una família al cementiri de Torrent, notícia que sí que es troba destacada en portada i que és la més llegida en aquests moments de l’edició digital.

Levante i Valencia Plaza, per la seva banda, sí que hi han dedicat un redactor al judici, però les notícies estan signades des de València, pel que cal suposar que aquests no han seguit el judici in situ.