El jove lleidetà agredit denuncia la Guàrdia Urbana als tribunals

El noi de 'Resisteix Lleida' que va denunciar via Facebook haver rebut una pallissa per part d'un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida la nit de dilluns ha presentat una denúncia al jutjat per agressió. Segons el menor, un cotxe patrulla el va seguir quan tornava a casa i, malgrat que es va amagar a un aparcament, dos agents el van trobar. Va ser llavors quan van començar a agredir-lo amb una porra extensible i el van fer tornar allà on havia deixat el cubell amb cola. El menor denuncia que van amenaçar-lo amb fer-li beure la cola i que, malgrat ser dos agents, l'altre policia no va fer res per impedir la pallissa.

Aquest matí una concentració convocada davant de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida ha acabat transformant-se en una manifestació que ha anat fins la porta de la Paeria. L'ajuntament de Lleida, en boca de la regidora de Seguretat ciutadana, Sara Mestres, ha assumit la versió de la Guàrdia Urbana, que diu que les ferides se les va fer el mateix noi en caure. La pàgina de Facebook de 'Resisteix Lleida' ha publicat una nota del pare del menor on titlla de mentiders a la Paeria, la Guàrdia Urbana i a Sara Mestres.