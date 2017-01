feixisme

El govern espanyol autoritza una manifestació de la Falanje a Callosa de Segura

Dissabte al migdia una manifestació feixista recorrerà els carrers de Callosa de Segura i ho farà amb el beneplàcit del govern espanyol. La Falanje ha convocat la marxa en protesta per la decisió de l'ajuntament de complir la llei de la memòria històrica i treure la creu franquista que hi ha a la plaça d’Espanya.

La portaveu d'Esquerra Unida a la diputació d'Alacant Raquel Pérez Antón havia demanat a la subdelegació del govern espanyol que no autoritzés la manifestació, però la seva petició ha estat rebutjada. Juan Antonio Gómez, subdelegat del govern espanyol, ha dit que per no concedir el permís a la marxa "no n’hi ha prou amb la mera sospita, sinó que hi ha d’haver dades objectives suficients que puguen portar a la conclusió racional que podria produir-se el referit desordre públic per part dels participants en les concentracions".

Els falangistes han aixecat polseguera a les xarxes socials per la crida de suport a altres neo-nazis de l'estat sota l'etiqueta #FalangeaCallosa. Com acostuma a passar en aquests casos, l'etiqueta ha estat més utilitzada per usuaris indignats amb la convocatòria que per feixistes.

Porque tu abuelo nunca fue un criminal, sino un héroe, ven con la #FalangeaCallosa pic.twitter.com/V2GIC92OW7 — La Falange (@lafalange) 19 de enero de 2017

sfsfs