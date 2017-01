El GOB vota en contra de la proposta de repartiment dels primers fons de l'impost de turisme sostenible

El GOB ja va motivar el seu vot particular en contra al Comitè Executiu de dilluns, previ al Ple d'avui, atenent a manca de criteris clars i objectivables en l'adjudicació.

Per altra banda, pel GOB els projectes finançats disten d'adreçar-se a rebaixar la càrrega ambiental del turisme a les nostres illes i venen a suplir la manca de finançament de la Conselleria de Medi Ambient.

Aquesta entitat ecologiats considera que tot la bona notícia que representa tenir un impost turístic, els objectius que es perfilen que pretén cobrir l'impost i la manera d'adjudicar-los són motius suficients per a emetre, juntament amb ARCA i Amics de la Terra, el nostre vot en contra la proposta d'adjudicació dels primers 30.000.000 d'euros provinents de la recaptació de l'impost turístic.

El GOB recorda que la seva reclamació en relació a que el fons de l'impost de turisme sostenible serveixi per promoure una transició socioecològica vers la minva de la càrrega ambiental del turisme. Augmentar la capacitat de les infraestructures i de les dotacions d'equipaments pot suposar justament el contrari, afavorir més creixement.Cap dels projectes que en l'anterior edició de l'ecotaxa vares ser projectes estrella, com per exemple de tomar hotels, esponjar o comprar places, apareixen ara a proposta del Govern.

Insisteix en que, malgrat la importància del cicle de l'aigua, prioritzar infrastructures de sanejament no hauria de ser la finalitat d'un impost destinat a mesures ambientals. Dur aigua a un municipi o mantenir les canonades són deures de l'administració que s'haurien de suportar amb pressupost propi.

"I volem deixar constància de que el vot particular emès ve validat pel Consens d'entitats de caire ambiental declarades d'utilitat pública i que no tenen representació, tal i com ja hem posat de manifest en reiterades ocasions, en el comitè executiu i en alguns casos, tampoc en el Ple de la Comissió", puntualitza el GOB