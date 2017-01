impunitat

El documental que no us podeu perdre aquesta nit

Igual que quan es va emetre Ciutat morta, en les últimes hores hi ha hagut un gran rebombori a les xarxes socials animant a mirar el nou documental de Metromuster aquesta nit a les 22:55 al canal 33. Tarajal, desmuntant la impunitat a la frontera sud tracta el cas dels 15 migrants morts a la platja del Tarajal, a Ceuta, quan intentaven entrar a l'estat espanyol. No sabien nedar i intentaven entrar a Europa com podien. Agents de la Guàrdia Urbana va impedir-ho disparant-los bales de goma, fent que moríssin ofegats. Cap agent va haver d'assumir responsabilitats judicials.

Xavier Artigas i Xapo Ortega, autors de Ciutat morta, i un jurista de l’Observatori DESC, Marc Serra, han dirigit el documental, que s'estrena en televisió tres anys després dels fets. La investigació periodística posa en dubte la versió policial, que assegura que les morts van ser un accident, i s'apunta a un control de les fronteres a qualsevol preu.

L'emissió del documental coincideix amb la reobertura judicial del cas. La Secció VI de l'Audiència Provincial de Cadis amb seu a Ceuta ha acordat que es continuï la investigació en estimar els recursos presentats en considerar que l'actuació del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 no van assolir "els graus de suficiència i eficàcia que serien exigibles".