Música

El Col·lectiu Angelets de la Terra presenta el "Setè recopilatori de músics de Catalunya Nord per la llengua"

Aquest dimecres 18 de gener de 2017, els Angelets de la Terra es trobaran a Barcelona per presentar el seu últim disc, "Setè recopilatori de músics de Catalunya Nord per la llengua".El nou recopilatori ofereix vint cançons de qualitat amb estils molt diversos. Destaquem que catorze d'aquestes formacions creen per primera vegada en català i per primera vegada més de la meitat són veus de dones. Bastant músics són o van ser alumnes del conservatori de Perpinyà.



Retrobem el grup capdavanter Llamp te Frigui. La joventut de Ghetto Studio amb reggae fusió i d'AJT amb punk-rock. Buenasuerte que tornen d'una residència a Cuba on van tocar rumba catalana. Blues de Picolat que ens diuen « bye, bye » després de 25 anys quan Annabelle Scholly i altres excoristes del grup mític comencen a cantar en català pel seu compte amb el Col·lectiu. Goulamas'K, un grup de ska occità, es troba en aquest recopilatori per trencar les fronteres que l'Estat francès vol posar entre les nacions sense Estats. També destaquem Nayah Mestres, exrepresentant de França a l'Eurovisió del 1999. Virginie Turquin, d'origen algeriana, va descobrir la cançó en català a través de la seva filla a la Bressola de Prada de Conflent. Christine té els nens en la mateixa escola, però viu a Catalunya Nord des de fa només tres anys. Univers-Sales és la segona formació de Banyuls de la Marenda. La Reskape ha gravat un segon tema en català traduït per en Ramon Faura. Sylvie Rodriguez i l'argentina Violeta Duarte de Trio Sensible van enviar les seves cançons a Ramon i això el va motivar a fer aquest nou disc. Vincent Vila està totalment immers en el món del reggae i viu en una yurta a l'Albera on resultava complicat d'enviar el seu treball sense Internet. Rumba Coumo és el sisè grup de rumba catalana a participar en el Col·lectiu. La cantant de The Lost Station i Dégardin Amélia també són alumnes del conservatori de Perpinyà. Jean-Baptiste Sparr Trescases és també l'organitzador del Telethon al Rosselló.



El Col·lectiu Angelets de la Terra, creat en 2010, està revolucionant la creació musical en català als peus del Canigó. El somni d'en Ramon Faura de fer cantar en català quasi totes les formacions musicals de Catalunya Nord s'ha realitzat. Amb el Col·lectiu Angelets de la Terra, aquest militant i mesena ha aconseguit a donar unes perspectives de futur a la cançó en català en una part del país on tot semblava aturat. Gràcies a tots aquests artistes, ha impulsat un moviment que va més enllà dels estils musicals i dels orígens de cadascú. Cal recordar que quan en Faura va decidir de crear un Col·lectiu de músics per la llengua, només quedava un grapat de cantants que sobrevivien des de l'època de la Nova Cançó. En Ramon Faura va aconseguir el repte de fer cantar com a mínim una cançó en la llengua històrica a cada formació. Pocs es van negar a fer-ho.



Al cap de set anys fets de projectes i de festes el Col·lectiu Angelets de la Terra va editar 250 cançons en català en 12 discos (7 discos recopilatoris, 4 discos en homenatge al cantautor rossellonès Joan Pau Giné i 1 disc en la revista Enderrock). Unes 200 formacions van participar-hi i la meitat són de Catalunya Nord. Es va editar el documental «Col.lectiu Joan Pau Giné 2010» realitzat per Richard Banteny i Ramon Faura. Es van fer desenes de concerts arreu dels Països Catalans amb reportatges de TV3 (La Sonora), França 3 (Viure al País), França 5 (Echappées Belles) i l'aventura contínua amb un vuitè disc recopilatori en curs de realització i nous músics motivats per fer viure la nostra llengua en un Estat que sempre l'ha maltractat.