Nuclears

Ecologistes en Acció en contra de la construcció d'un Magatzem Temporal a Cofrents

Ecologistes en Acció del País Valencià ha fet públic una comunicació “Suggeriments al Document d'Inici del projecte de construcció d'una ATI en la central nuclear de Cofrents (València)” que ha estat enviat al Ministeri d'Agricultura i Medi ambient davant la sol·licitud d'Iberdrola de construir un Magatzem Individualitzat Temporal per al combustible gastat de la central .

Per Ecologistes en Acció el ministeri (la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del MAPAMA) ha d'incloure l'avaluació dels impactes radiològics de l'emmagatzematge en la preceptiva Avaluació d'Impacte Ambiental del ATI.



Segons Ecologistes en Acció excloure els impactes radiològics del proposat Magatzem Temporal Individualitzat per a la central nuclear de Cofrents, com pretén Iberdrola, és contrari a la legislació i impedeix que la ciutadania pugui disposar de la informació pública completa i correcta com a resulta recomanada pel Conveni de Aarhus.



També recorden des de Ecologistes en Acció que l'administració autonòmica ha de pronunciar-se sobre el projecte d'Iberdrola, a través de l'avaluació de l'afecció als espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, com són els terrenys de l'actual central nuclear, i l'ampliació de les instal·lacions que significaria el ATI.



Amb tot per a la federació ecologista el més substancial és la manca de motivació tècnica que justifiqui les pretensions d'Iberdrola per construir el ATI a Cofrents, per la qual cosa denuncia que la preferència pel ATI està relacionada amb perllongar el funcionament de Cofrents fins a 2031 i més, molt més allà de l'any 2024 en què finalitza la vida útil pel qual la central va ser dissenyada, perquè d'està manera la central es conviertiría en una font de super-beneficis tant per a la pròpia Iberdrola com per a les grans empreses del sector.



Ecologistes ja ha explicat que no és acceptable la prolongació de l'ús de les centrals nuclears, que això significa en el cas de Cofrents i de la insuficient capacitat de la seva piscina, una improvisació afegida a un disseny deficient, i que allargar la vida útil d'un mecanisme perillós és una enorme imprudència, inadmissible en el cas d'una central nuclear.



Ecologistes en Acció també argumenta molt detalladament perquè l'ampliació de les instal·lacions de la nuclear a Cofrents que significaria la construcció del ATI comporta un elevat risc d'inundació de les mateixes, com va ocórrer a l'octubre 1982 (coincidint amb la pantanada de Tous), risc cada vegada més probable per a la federació ecologista pels efectes del canvi climàtic en les precipitacions habituals a la regió valenciana i a la zona mediterrània en general, com les sofertes recentment.