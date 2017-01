Irlanda del Nord

Dues faccions republicanes (ONH i New IRA) reivindiquen accions armades

Una facció dissident de l'Irish Republican Army, el New IRA, ha reividicat l'atac a trets contra una patrulla policial al nord de Belfast el 22 de gener . Un agent va quedar ferit i va salvar la vida per la protecció que duia., segons informa el portal Nacions Sense Estat.El 14 de gener Óglaigh na hÉirean (ONH) va col·locar una bomba a Poleglass amb la intenció de matar a un policia. El grup va assumir l'acció, feta amb un explosiu nou, el passat 18 de gener. ONH es considera vinculada al moviment Republican Network for Unity mentre el New IRA és proper a 32 County Sovereignity Movement i al nou partit Saoradh que el considera "l'IRA".