La valencianofòbia és un atac a tots i totes

El darrer 6 de desembre es va produir l'enèsim atac de valencianofòbia al nostre territori, més concretament a la comarca de la Marina Alta, al poble de Gata. Quan el tinent d'alcalde d'aquesta població va anar a informar a la parella de guàrdies civils que havien estacionat el vehicle en un lloc no habilitat i que posava en perill la conducció a la resta d'usuaris, la parella de la benemèrita va contestar que "aquí estamos en España y me tienes que hablar en castellano". Poc després Jaume Monfort va reprendre l'esmorzar que estava gaudint amb la seua família dins d'una cafeteria i va entrar la parella de la guàrdia civil que ja havia estacionat correctament el vehicle adreçant-se a Jaume "ja estará contento el señorito". L'edil li contestà que s'hauria d'adreçar amb més respecte responent aquest que si tenia algun problema ho comunicara al sergent.

Uns dies més tard va fer un comunicat intern la guàrdia civil en el qual explicava que Jaume Monfort no tenia raó. No tenia raó per parlar la llengua valenciana a uns funcionaris de l'estat dins del territori valencià. Aquest atac és més greu encara, ja que va anar dirigit a un representat de la ciutadania, elegit democràticament pel poble. La comarca de la Marina Alta és una comarca com la nostra, la de la Plana Alta on majoritàriament la gent és valencianoparlant i on els nostres fills i filles, que reben una educació pública, ho fan en la nostra llengua. L'actitud dels cossos i forces de seguretat de l'estat en molts casos (per sort no en tots) és colonitzadora i repressiva. Eixa famosa contestació de molts d'ells ("Háblame en castellano que estamos en España") així ho evidencia.

Però s'obliden que en l'Espanya que estem hi ha, a banda del castellà, tres llengües més que són tan oficials com el castellà i que amb aquestes actituds sols augmenten la fractura cada vegada més gran en la societat i la nul•la integració sociocultural i lingüística al territori al qual, teòricament, estan per a servir.

Tots tenen dret a sentir-se molt espanyols o molt valencians, inclús molt espanyols i valencians. Una persona castellanoparlant no serà menys patriota espanyola o un agent de les forces de l'ordre de l'estat no servirà pitjor a la ciutadania a la que es deu si parla valencià o al menys l'entén. No hauria de ser estrany que un persona immigrant castellà parlara valencià ja que al cap i a la fi, la llengua és una eina de comunicació i serveix per això, per a comunicar.

El problema és que des d'alguns sectors de la política valenciana l'han utilitzada per a dividir i així aconseguir rèdit polític els vint anys que han estat al front del govern de la Generalitat. S'ha de fer front als atacs tan virulents a les nostres senyes d'identitat i lluitar per la normalització lingüística i també pel dret a disposar d'uns mitjans de comunicació en la nostra llengua. Els valencians i valencianes tenim dret a utilitzar la nostra llengua pròpia dins del nostre territori i ningú ens pot dir el contrari. S'ha de cercar el benestar dels valencianoparlants i respectar la normalització lingüística.

Sols així els nostres fills i les nostres nétes podran continuar aprenent, parlar i estimar mb la nostra llengua, la llengua del Tio Canya.

David Casanova @dbenlloch

Decidim-Castelló @csxDaD