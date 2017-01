CUP, gener 2017. Han guanyat la Transparència i la Unitat Popular

Per Carles Castellanos, militant de Poble Lliure i de l'Assemblea Nacional Catalana, professor de la UAB

No ens enganyem. Els resultats de les votacions de la CUP d’aquest dissabte no s’han de llegir en clau de rivalitats internes. Hi ha dos grans guanyadors que crec que cal reconèixer:

El primer és l’opció decidida del nou Secretariat Nacional de la CUP per la TRANSPARÈNCIA tot obrint les portes a un debat polític, lliure d’uns vicis que massa sovint dificulten el bon funcionament en un nombre important d’organitzacions que es troben en procés de consolidació; uns vicis que la transparència ha fet entrar en regressió (sectarisme, amiguisme, manipulació, assetjament, gregarisme ... o allò que alguns politòlegs han anomenat “assemblearisme d’intimidació”…).

L’altre gran guanyador han estat els centenars i centenars de militants i simpatitzants que hem cregut en LA IMPORTÀNCIA DE LA UNITAT POPULAR com a instrument per a dinamitzar el conjunt del moviment per la Independència; i que ho han defensat malgrat les dificultats. S’ha imposat, doncs, crec, també la voluntat de construir la independència a partir d’una incidència real de la Unitat Popular al si del moviment independentista.

El camí cap a la independència ha salvat un primer escull. I aquesta victòria de la transparència i la imbricació més sòlida de la unitat popular en l’avanç cap a la independència, deixen el camí més fàcil per a les confrontacions que ara han de venir.