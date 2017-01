moviment veïnal

Crida a ocupar la Rambla de Barcelona per protestar contra contra el procés d’especulació i gentrificació

Avui s'ha presentat en roda de premsa #OcupemLesRambles que té com a objectiu promoure l'ocupació simbòlica de les Rambles barcelonines el proper 28 de gener per protestar contra la pujada dels preus de l'habitatge, la precarietat laboral, el descontrol de la gestió turística, la mercantilització de l'espai públic, la desigualtat i per recuperar la ciutat per al veïnat.

En aquests termes han donat a conèixer un manifest sota el títol, "Barcelona no està en venda" que ve a ser una crida a participar a la mobilització del 28 de gener. En el manifest-crida es remarca que "en un context de retallades en la sanitat, l’educació i l’assistència social, de saqueig a la guardiola de les pensions i d’increments abusius en les taxes universitàries, la cultura, la investigació i el jovent queden arraconats per una manca preocupant de visió de futur". Així com també és critica que la mala gestió del turisme, que ha portat la ciutat a un “model massificat” i la precarització de les condicions laborals. Reclamen “espai públic per gaudir de la ciutat i conviure, no per fer negoci” i lamenten “la destrucció del comerç de proximitat, que és substituït per botigues de records i grans cadenes de moda i d’alimentació”.

La iniciativa compta amb el suport d'una trentena d’associacions i entitats veïnals com ara la FAVB, la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona, Arquitectes sense Fronteres, la PAH, Crida Constituent, Som Paral·lel o les associacions de veïns de Poblenou, la Sagrera, la Sagrada Família, el Carmel o Sant Andreu de Palomar, entre d’altres.