Sanitat pública

Coordinadora Estatal de " Marees Blanques" convoca mobilitzacions per a la Diada Mundial de la Salut

L'Ateneu Popular de Nou Barris ha estat l'escenari escollit per a la Tercera Coordinadora Estatal de Marees Blanques celebrada aquest dissabte a la qual han assistit representants de les Marees Blanques d'Aragó, de Segòvia, la Rioja, el Fòrum Basc de Salut, Taula Defensa de la Sanitat Pública de Madrid, de Granada, Audita Sanitat, Associació d'Usuaris de la Sanitat de la Regió de Múrcia, Coordinadora Anti privatització dóna Sanitat de Galícia, a més de l'amfitriona local, la Marea Blanca de Catalunya.

La Coordinadora ha conclòs els seus treballs amb una Assemblea oberta gran participació territorial i social. Fruit dels debats s'ha confeccionat un ampli Document de Conclusions que recull els principals acords, posicions i propostes en relació amb el principal nexe comú, la defensa de la salut i la sanitat públiques. Va anunciar que per al dia 7 d'abril, Diada Mundial de la Salut, la convocatòria d'una gran jornada d'acció amb mobilitzacions arreu.

S'ha coincidit en que l'anàlisi de cadascuna de les seves realitats confirma el diagnòstic d'un enemic comú - el neoliberalisme i l'economicisme imperant- que exerceix les mateixes polítiques austericidas amb els mateixos objectius i amb mètodes molt semblants en totes les CCAA

També s'ha constatat la necessitat i l'oportunitat de la confluència que suposa aquesta relació estatal de les diferents Marees Blanques existents i / o les diverses plataforma ciutadanes compromeses en la lluita per la salut i sanitat públiques enfront de l'actual degradació de la situació i els atacs que rep el sistema públic de salut a mans de les privatitzacions-externalitzacions, mercantilització, retallades, precarietat laboral, massificació d'assistències, i la pèrdua innegable d'un finançament suficient, del caràcter universal, equitatiu i en conseqüència de la qualitat dels Serveis.

Davant d'aquesta realitat, ja insostenible, la Coordinadora proposa la lluita civil i democràtica per la defensa a ultrança del Dret a la Salut i la denúncia de totes les patologies que es deriven del tractament de la salut com una mercaderia, amb dramàtiques expressions en forma de llistes d'espera i massificació de serveis. Entre les propostes hi figura una innovadora Convenció de Malalts i Malaltes.

Cal destacar el nostre ferm suport a la recuperació de l'Atenció Primària i comunitària com a pilar fonamental així com a la salut mental, salut laboral, i un extens llistat de reivindicacions legítimes i saludables, a tots els nivells.

Pel que fa a les declaracions d'intencions de la nova ministra de Sanitat Dolors Montserrat de possible nou copagament de medicaments per a pensionistes, es va coincidir a rebutjar qualsevol tipus de repagament en la sanitat pública. Si la Sra. Ministra insisteix en aquesta via, ens oposarem a aquestes mesures mitjançant la mobilització i lluita democràtica i ciutadana que ens caracteritza.