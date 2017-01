territori

Consell Metropolità de l’AMB aprova cedir els solars en desús propietat per usos socials

El Consell Metropolità ha aprovat cedir els solars en desús propietat de l’AMB i de l’IMPSOL per a usos socials. La proposta l'ha presentada la CUP Poble Actiu i ha rebut el suport unànime de tots els Grups Metropolitans. Hi ha una gran quantitat de solars sense edificar per habitatge o altres usos que resten totalment improductius i mancats de qualsevol funció social i sovint es troben en situació d’abandonament. Aquesta situació es dóna en molts municipis metropolitans.

Aitor Blanc, portaveu de la CUP Poble Actiu i regidor de Sant Coloma de Gramenet, ha dit que "cal donar valor als solars i terrenys en desús i fer passos reals cap a la creació d’espais per potenciar les funcions socials”.

L'acord estableix que cal estudiar les característiques dels solars i d’altres terrenys ubicats dins de l’AMB per valorar la seva disponibilitat d’ús per poder ser destinats provisionalment a usos d’interès social, com ara horts urbans, espais de lleure o formació. S'obrirà una concertació amb els ajuntaments per determinar els terrenys que poden ser cedits.

Posteriorment, l'Àrea Metropolitana redactarà amb els ajuntaments un programa d’actuacions per la posta en valor dels terrenys amb l’objectiu de fer-ne cessió en precari, per tal de desenvolupar l’agricultura dins de l’AMB i que inclogui el desenvolupament de l’horticultura amb finalitats socials i recreatives.