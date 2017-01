Concòrdia?

Marc Antoni Adell. Foto: La Veu, Diari Digital del País Valencià

Per Marc Antoni Adell. Publicat a la secció d'Opinió de La Veu, Diari Digital del País Valencià el 22 de gener de 2017.

La perversió lingüística –sense que els acadèmics de la RAE obren la boca per a denunciar-ho– està arribant a límits increïbles per part dels sectors polititzats per la dreta tardofranquista. Vegeu, si no, com un nou (!) moviment cívic (?) s’oposa frontalment al fet que els catalans –d’origen i d’adopció, tots– siguen convocats democràticament a decidir el seu futur, ni que siga el de seguir vinculats a Espanya. I d’això –d’oposar-se al fet que la ciutadania siga consultada– en diuen “concòrdia” (!?), quan qualsevol persona mínimament instruïda en diria discòrdia.



I, encara, no contents amb aquella perversió, n’afegeixen una altra: “cívica”, quan –com en el cas del colp d’estat d’en Franco–, allò no fou sinó una terrible guerra incivil i, ara, la pretensió del nou (!) moviment cívic (?) és del tot incívica. Una vegada més, a la dreta la traeix el subconscient.