redistribució

Compromís per Cerdanyola fa públics els projectes guardonats pel Retorn Social

El passat 3 d’agost Compromís per Cerdanyola va obrir la convocatòria anual del Retorn Social, que són aquells diners que cada any CxC destina com a ajudes a projectes socials col·lectius locals. Enguany s’ha incrementat el pressupost total del retorn social, que ha arribat als 4.000€. A més, a banda de la convocatòria tancada que va acabar el 15 de desembre s’ha reservat una partida per finançar projectes de menys de 300€ al llarg de l’any.

La convocatòria per les ajudes de fins a 1000€ es va tancar amb tres projectes presentats, que un cop avaluats per la comissió de retorn social i aprovats per l’assemblea, tots tres han estat concedits. Així doncs, Compromís per Cerdanyola finançarà "Obre la teva ment. L'estigma és una realitat, junts podem” de l'associació Servei de rehabilitació comunitària "Cerdanyola del Vallès", la iniciativa per conrear horts urbans “Increïble comestible Cerdanyola” i "Artesania i Costura" del Grup Recreatiu, Educatiu, Alternatiu, Social i Cultural "La Gresca". La portaveu de CxC Gemma Jaumandreu ha agraït a les entitats participants “la seva implicació amb la ciutat i la seva tasca social”. A més, ha anunciat que els tres projectes seran presentats en audiència pública durant el mes de gener.

Els diners del retorn social provenen de la renúncia de part del salari dels càrrecs electes de CxC, que tenen el sou net limitat a 3 vegades el salari mínim interprofessional. La resta és donat a l’organització que desprès de complir amb les seves obligacions financeres en destina el romanent al retorn social.

El pressupost sobrant del retorn social de 2016 es destinarà a cobrir projectes de menys de 300€ durant tot l’any. En el cas que en quedés un romanent, CxC explica que seran inclosos a la convocatòria del 2017.