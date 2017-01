habitatge

Clam de les entitats per una major regulació del turisme a Barcelona

Manifest unitari de les lluites barcelonines per l’habitatge. L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), PAH Barcelona, Observatori DESC i el grup promotor del Sindicat de Llogateres i Llogaters han publicat el manifest “No ens faran fora!” on demanen “aturar el creixement turístic i preservar l’habitatge” i un nou Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) més restrictiu.

“El 2016 la ciutat ha acollit més de 30 milions de visitants, una xifra que molts experts ja han titllat d’insostenible. Això ha portat Barcelona al col·lapse i qui ho paga som els veïns i les veïnes, que ens veiem forçades a marxar de casa.”, diu el text. Al llarg de manifest s’insisteix en la responsabilitat del turisme de l’expulsió del barri dels propis veïns. “En els darrers cinc anys els lloguers que més han pujat són els de les àrees on es concentra més oferta turística, Ciutat Vella, Eixample i Sagrada Família, on ja no es troben pisos per menys de 1.000 €/mes, obligant famílies senceres a deixar casa seva per marxar cap a barris perifèrics o fins i tot fora de la ciutat.”, apunta el manifest.

Poc després de convertir-se en alcaldessa, Ada Colau va congelar l’atorgament de llicències turístiques. En relació a això, el text parla de la necessitat de “regular el sector turístic perquè, malgrat la moratòria que l’Ajuntament va instaurar al juliol de 2015 i que fins ara ha frenat l’atorgament de llicències per a hotels i apartaments turístics, al març ja es podrien concedir noves llicències a Gràcia, a l’abril al Poble Sec i al juliol a tot Barcelona.”

Seguidament, demana una intervenció pública ferma i valenta per fer un nou PEUAT que garanteixi el dret a l’habitatge dels barcelonins i barcelonines. “Malauradament el projecte presentat pel govern municipal és insuficient. Tot i congelar el creixement en algunes àrees, en deixa d’altres obertes a l’especulació i permet el creixement de places turístiques al conjunt de la ciutat. El text actual podria autoritzar la construcció d’entre 80 i 120 nous hotels a Barcelona, portant a un total de 190.000 places turístiques i superant la població total de Nou Barris.”, diu el manifest.

Així doncs, l’objectiu dels signants del manifest és aconseguir “un PEUAT més restrictiu, que reverteixi el procés d’expulsió de veïnat” i assenyalen directament els partits polítics: “Els partits que no apostin per un PEUAT realment restrictiu seran responsables de l’expulsió del veïnat i de la destrucció del teixit comercial i productiu de Barcelona.”

“Ens hi estem jugant la ciutat. Volem viure als nostres barris. Volem viure a Barcelona. No ens faran fora!”, conclou el manifest.