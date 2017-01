Cap a la República catalana independent

Els resultats del Consell Polític (+ GAP) d’aquest dissabte passat, amb 39 vots a favor de donar un suport crític als pressupostos (contra 22 vots pel no i 2 abstencions) obren el camí per a avançar cap a la independència per mitjà de la convocatòria d’un Referèndum i l’endegament d’un procés de construcció de la República catalana independent, en confrontació amb l’Estat espanyol.

Cal tenir clar que no ha estat una victòria fàcil, perquè JxSÍ no ho ha afavorit amb les seves propostes; i els Comuns, per la seva banda, no han parat de pressionar per rebentar la legislatura i s'anés a unes eleccions que permetrien als Comuns trencar el cicle independentista i iniciar el camí cap-a-no-se-sap-on, dins el règim de la monarquia espanyola.

Però s’ha imposat la maduresa política i l’opció favorable a un suport crític als pressupostos permet continuar el camí cap a la independència. Les il·lusions de totes les posicions contràries a la independència s’han vist així frustrades i el camí de la independència depèn ara, només de nosaltres, dels i les independentistes i del conjunt del poble català en lluita. Comença el compte enrere del camí més decisiu cap a la República catalana independent.