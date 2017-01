Impunitat

Can Alcover de Palma pateix un nou atac feixista

Can Alcover ha sofert un altre atac per part d'alguns membres de grups feixistes illencs. Així ha començat l'any la casa del poeta Joan Alcover. No és la primera vegada que la casa d'Alcover es desperta amb la façana embrutada amb insults intolerables que ben bé poden passar per amenaces, segons informa dBalears

Així ho ha denunciat aquest dilluns, l'OCB a través de les xarxes socials, ja que no és la primera vegada que la casa del poeta Joan Alcover «és objecte de l'agressivitat i l'estupidesa dels amants de dictadura i pregoners de la ignorància».

Des de l'OCB asseguren que es netejarà la porta i la façana «com ho hem fet les altres vegades» i «no podrem imputar a ningú la factura, que pujarà prou», han lamentat. En aquest sentit, han apuntat que la fiscalia els hauria de cercar «i no sols per amenaçar, sinó per bruts, higiènicament i social».