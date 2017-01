Medi ambient

Nou vídeo sobre la lluita per la carretera Selva-Almoster

Sota el lema "Sí a la millora,No a la duplicació" la Plataforma del Camp, Unió de pagesos de Catalunya, el grup d'Estudi i Protecció dels ecosistemes Catalans GEPEC i veïns selvatans i almosterencs alerten de lagressió que comporta la proposta de construïr una nova segona carretera al costat de la ja existent, impulsada per la Diputació de Tarragona. Per poder avançar sense haver de sacrificar més terreny, aquestes entitats han fet un video on criden: #sialamilloranoaladuplicacó.

Des de fa mesos, el veïnat de la Selva del Camp, entitats, plataformes en defensa del territori i persones a nivell individual s'han organitzat per tal que es conegui que des de la Diputació també hi ha una proposta que minimitzaria l’impacte, i aquesta és l’opció que defensem.