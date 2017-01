sant cugat

Cal Temerari obre les inscripcions a la seva escola d'hivern

El projecte santcugatenc de Cal Temerari ha obert les inscripcions per la seva escola d'hivern, que se celebrarà el 21 de gener. Durant la jornada se celebraran diverses xerrades i debats sobre la crisi del sud d'Europa, alternatives al capitalisme o la sobirania cultural i la gestió comunitària. L'escola d'hivern és un espai de trobada per als moviments i activistes socials de la ciutat per reflexionar i discutir conjuntament. Tot i així, està obert a totes les persones que tinguin interès en discutir les temàtiques proposades.

La participació té un cost de 12€ i inclou esmorzar, dinar i dossier. La inscripció es pot fer enviant un correu a contacte@caltemerari.cat o entrant al web de Cal Temerari, on hi ha més informació sobre l'acte.