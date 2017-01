okupació

Buiden el Banc Expropiat de Gràcia

Aquest migdia el compte de Twitter del Banc Expropiat, el centre social okupat que va ser desallotjat el maig, ha anunciat que uns operaris de l'empresa STM Seguridad estaven traient del local el material que hi havia dins. Activistes del Banc Expropiat han identificat dues persones "amb actitud hostil" que segons diuen podrien ser el propietari del local Manuel Bravo Solano i el seu fill Francisco Bravo.

Nació Digital ha parlat amb fonts de l'empresa i ha publicat que actuen "per ordre del nou propietari", i que el buidatge del material es podria allargar més d'un dia. Segons diuen, ja han carregat un camió sencer. Part d'aquest material eren llibres i roba de la botiga gratis que els activistes van posar en marxa el novembre de 2015.

23 de enero de 2017

Després del desallotjament del mes de maig els activistes van intentar recuperar el Banc Expropiat a finals de novembre, però no ho van aconseguir. Es tractava de l'operació #BancAmagat, que va consistir en una re-okupació inicial, que va durar poques hores perquè els Mossos d'Esquadra van desallotjar-lo aquella mateixa tarda. El truc va consistir que un dels ocupants, però, va aconseguir quedar-se dins el local, on va constituïr la seva nova llar. Així doncs, la policia no va desallotjar el Banc Expropiat, perquè una de les ocupants seguia a dins. 72 hores després, el termini que tenien els Mossos per considerar la usurpació com a delicte flagrant i executar un desallotjament immediat, es va anunciar que una persona seguia a dins. La conseqüència de tot plegat és que, segons els okupes, només es podia desallotjar amb una ordre judicial, per la qual cosa el propietari hagués hagut de començar un nou procés legal, però van ser desallotjats igualment.

El 5 de desembre el col·lectiu va penjar un comunicat al seu web on es reflexionava sobre les dificultats de tornar a okupar l'espai i el camí que havia de prendre el Banc Expropiat. "Volem continuar cuidant-nos, cuidant el projecte i fent que continuï creixent; perquè sempre hem cregut que no és només un centre social sinó una alternativa real per a transformar la realitat. Continuem i continuarem creant una densa xarxa de suports mutus; una xarxa que generi una força per, entre altres coses, poder tornar al Banc Expropiat", s'hi afirma.