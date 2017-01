Barcelona no està en venda

Durant els últims 40 anys Barcelona s’ha anat construint amb errors i encerts presidits per dos factors fonamentals: d’una banda l’especulació immobiliària i, de l’altra, la lluita dels barris per una ciutat digna i cosmopolita, que atresora una llarga història per a la supervivència de la ciutat i la seva gent.

Barcelona està en venda. En l’última dècada, el fenomen especulatiu ha adquirit una dimensió global, impulsat pel capital financer i la complicitat de les elits polítiques de Madrid i Catalunya, que volen transformar la ciutat en un gran negoci.



Aquesta cobdícia no té fre i assistim a un agreujament progressiu de la situació. El model de gentrificació de la ciutat expulsa al veïnat dels barris, fomentant la sobre-explotació turística de Barcelona com succeeix a altres ciutats. Conseqüències d’aquestes polítiques que trobem en aspectes fonamentals de la vida quotidiana de la ciutat.

Per aquests motius denunciem i reclamem:

En lloc d’un volum de turisme acceptable i respectuós amb la convivència veïnal, tenim un model de turisme massificat promogut pels grans operadors turístics.

Tenim uns llocs de treball precaris, mal remunerats, sense drets laborals i amb retallades dels drets socials que fan imperiosa la derogació de les reformes laborals i de jubilació, així com la implementació de mesures de suport a la lluita contra l’atur.

L’accés a l’habitatge digne i assequible per a tothom és inexistent a la ciutat. El veïnat és expulsat per la pujada de preus del lloguer. Cal aturar els desnonaments i els desallotjaments d’espais socials per la força.

Volem l’espai públic per gaudir de la ciutat i conviure, no per fer negoci.

Cal aturar la destrucció del comerç de proximitat, que es substituït per botigues de records i per grans cadenes de moda i d’alimentació.

Cal aturar la destrucció del medi ambient per la contaminació que generen els vehicles privats i els creuers del port i promoure el transport públic eficient i no contaminant, i els mitjans alternatius com la bicicleta.

Solidaritat amb el barris mes empobrits per tal de reduir dràsticament les desigualtats socials.

Polítiques actives i decidides d’igualtat de gènere.



En un context de retallades en la sanitat, l’educació i l’assistència social, de saqueig a la guardiola de les pensions i d’increments abusius en les taxes universitàries, la cultura, la investigació i el jovent queden arraconats per una manca preocupant de visió de futur.



Davant d’aquesta situació, que porta al col·lapse de la ciutat, cal que les veïnes i veïns aixequem la nostra veu i ens organitzem, unint les nostres forces per barrar el pas als “enemics de la ciutat”.



Pel dret a viure a la ciutat, cridem a tothom a ocupar La Rambla. El dia 28 de gener de 2017 a les 11h tothom a la Rambla de Canaletes.



Col·letius convocants:



FAVB

Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona

Observatori DESC

OACU

Desllogats

15M Sants-Les Corts

CGT Barcelona

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)

Som Paral·lel

Arquitectes Sense Fronteres

Territoris Oblidats

Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca

CONFAVC

Associació 500x20 pel Lloguer Públic i Assequible

Crida Constituent

Centre Social de Sants

Associació Apropa’t

Col·lectiu d’Arquitectes Volta

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)

Grup Promotor del Sindicat de Llogateres i Llogaters

Assemblea Barri Esquerra de l’Eixample

Ecologistes en Acció de Barcelona

Resistència Clínic

AVV Poblenou

AVV Defensa de la Barcelona Vella

AVV la Sagrera

AVV la Satalia

AVV Joan Maragall del Guinardó

AVV Provençals de la Verneda

AVV Clot-Camp de l’Arpa

AVV Sagrada Família

AVV el Carmel

AVV Can Peguera

AVV Sant Andreu de Palomar

AVV Barceloneta

AVV Zona Universitària