GÈNERE

Arxivades les queixes contra el CREA

"Han estat arxivades les queixes que el passat mes de juny la Universitat de Barcelona va remetre a Fiscalia contra el Centre de Recerca CREA les quals han tingut l'efecte de revictimització de les víctimes de la violència masclista a les universitats", segons un comunicat de premsa que ha emès aquest dijous el Centre.

Davant l'arxivament de les queixes, el Centre ha demanat la rectificació pública dels mitjans de comunicació que varen difondre atacs contra el CREA i que la UB actuï sempre en defensa de les víctimes de primer i segon ordre, a partir d’un desenvolupament de mesures concretes.

Així com també "el compromís del nou rectorat en defensar la vàlua que té que el CREA hagi fet el primer estudi sobre violència masclista a les nostres universitats i hagi defensat defensat les víctimes, valorant la tasca de qualitat científica que realitza així com el compromís de desenvolupar els mecanismes perquè mai més algú difami anònimament al CREA".

Segons el el Centre, "des del juny del 2016 han estat mesos de difusió d’informacions falses per part d’alguns i algunes periodistes donant veu a aquelles persones que sota l’anonimat pretenien destruir el Centre així com les persones que en formen part. La repercussió mediàtica d’aquesta notícia ha servit de mecanisme tàctic a tots i totes aquelles que pretenien silenciar el retorn del Catedràtic JdM a la Universitat de Barcelona, silenciant la campanya dels i les estudiants en contra així com totes les veus que des de fa anys estan lluitant per unes universitats lliures de violència de gènere.

Posar el focus d’atenció contra les persones valentes que denuncien la impunitat de l’assetjament a les universitats és una pràctica que s’ha utilitzat des d’antic per tal de desprestigiar i silenciar aquells grups i persones capaces de dir la veritat".

En la nota de premsa, remarca que en "les darreres setmanes moltes i molts periodistes compromesos/es amb la seva tasca han cercat la veritat i han tret a la llum els escàndols més perversos de l’assetjament a la universitat, marcant el principi d’un camí que ja no té retorn".