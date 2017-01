cap de l'oposició

Arrimadas prioritza Antena 3 abans que Catalunya Ràdio

L'emissora de ràdio pública havia convidat la cap de l'oposició Inés Arrimadas al programa El Matí de Catalunya Ràdio perquè pogués contestar les declaracions de l'entrevista institucional al president de la Generalitat Carles Puigdemont d'ahir a la nit. Segons ha explicat Mònica Terribas aquest matí, a la parlamentaria li havia semblat adequat i hi va accedir setmanes enrere. Ahir, però, va trencar el seu compromís amb Catalunya Ràdio per poder anar al programa Espejo Público de la cadena espanyola Antena 3.

El motiu de tot plegat és que Arrimadas s'ha conegut que serà la portaveu de l'executiva de Ciutadans a tot l'estat, així que ha cregut més adient anar a parlar del seu nou càrrec a una televisió privada d'àmbit estatal que no pas complir les seves funcions de cap de l'oposició a Catalunya. "Quan vulgui som aquí, per parlar del que la cap de l'oposició considera que Carles Puigdemont està desatenent: els problemes dels ciutadans. Doncs avui, els problemes de la societat catalana vistos pels ciutadans no es tractaran als mitjans públics catalans, sinó en un plató de televisió a Madrid. No compartim les seves prioritats, però les respectem I esperarem", ha reblat Terribas en el davantal de les set del matí.

Al llarg del programa s'ha pogut notar el malestar per la decisió de Ciutadans en l'equip de El Matí de Catalunya Ràdio, que han anat deixant petits comentaris enverinats. Aquí podeu escoltar l'editorial de Terribas: