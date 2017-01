Amb la CUP, a mort

Anna Gabriel ha fet una advertència important. L'Estat, efectivament, tindria pocs problemes legals -d'ètica democràtica, cap ni un- per il·legalitzar la CUP i liquidar d'aquesta manera la majoria independentista al Parlament. Ni tan sols fóra la primera vegada; la fórmula ja va ser assajada, amb èxit des del seu punt de vista, quan la Llei de Partits (amb els vots d'aquella CiU que, afortunadament, s'ha emportat la Història) va servir per aniquilar electoralment l'esquerra abertzale. Encara impacten les imatges de l'Ertzanza esbotzant les portes de les seus, amb Arnaldo Otegi i Jone Goirizelaia a dintre, per ordre de l'Audiència Nacional de Madrid. Aquella salvatjada política els va permetre col·locar Patxi López de lehendakari (amb el suport de PSOE i PP) després de llençar més de cent mil vots independentistes a la paperera. És més, les elits madrilenyes atribueixen l'actual submissió del PNB a aquella acció d'Estat.

La CUP sempre ha tingut uns vincles polítics molt estrets amb l'esquerra abertzale que ningú no ha ocultat mai. De fet, el primer cop que vaig sentir a parlar de David Fernàndez va ser com a director d'una edició especial d'Egunkaria en català, per Sant Jordi de 2003, on vaig tenir el privilegi de col·laborar. El mateix Fernàndez ha estat sempre un referent a Catalunya d'aquest espai polític i era -i és- un personatge essencial per a qualsevol connexió entre l'independentisme basc i el català, almenys en la seva versió clàssica. No és una qüestió de simpaties personals, a les Diades dels anys vuitanta Jon Idigoras era l'estrella del Fossar. Ve de molt lluny, hi ha literatura molt abundant. I, per tant, el dossier que hi deu haver al Ministeri de l'Interior deu ocupar una prestatgeria sencera.

Aquest risc no és nou i necessita una estratègia de resposta clara i eficaç. A Catalunya no hi ha violència i, per tant, qualsevol operació contra la CUP és una burda maniobra de claveguera que ha de ser resposta des de les institucions i des del carrer. Insisteixo: Anna Gabriel ha fet una advertència important.