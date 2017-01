Al 2017 seguirem fem xarxa

S’ha tancat el 2016 i l’anàlisi de treball fer per la Xarxa Vendrellenca be mereix un article d’opinió on parlem una mica del que hem fet en aquest sis mesos d’intens treball i de les nostres impressions, i desitjos capa el 2017.

Van començar la nostra caminada fent una declaració d’intencions mes de juny en un roda de premsa al centre cívic l’estació on van explicar a la televisió de Vendrell i a traves d’un comunicat, la nostra intenció de crear un debat paral·lel al que hi ha l l’Ajuntament sobre els temes que ens afecten i en el mateix mes, van presentar la proposta per treure el sofre del nostres carrers per la seva perillositat, al Juliol van posar sobre la taula les mancances de l’estació de Renfe de Vendrell, un tema del que no es parlava al Ple municipal i van aconseguir posar-lo al Ple i fer que s’aprovessin la nostra sol·licitud de millores, avui hi ha set bancs mes, encara que esperem l’ampliació dels porxos per poder garantir que quan plogui no ens mullem; al setembre van portar al Ple local la demanda històrica dels veïns del barri de Torreblanca, sobre els problemes de soroll que pateixen i ven aconseguir que un altre vegada es tires en davant, amb un aprovació del Ple que ja comença a donar els seus fruits; a l’octubre van posar sobre la taula la necessitat de que es construís d’una vegada el nou cap del Vendrell, al barri del Botafoc i encara que no van aconseguir que la nostra proposta tires en davant, tal qual la van presentar, van ser capaços de trasaccionar i van aconseguir portar el CAP al debat del Ple, ara ja tenim data per l’ inici de la construcció del CAP i data de posada en marxa; aquell mes també van posar sobre la taula una proposta alternativa com aparcament dissuasori als terrenys públics de les hortes , aquesta no va prosperar; però va arribar al Ple municipal diluïda pel govern en una proposta que no van acceptar; al Novembre la nostra organització va posar sobre la taula enviant la proposta als grups del Ple, la demanda de la gent de la associació de veïns de Coma-ruga del canvi de cartell de la sortida 3 de la C32 per descongestionar el transit al nus de carreteres de la rotonda de la N340 amb aquesta autopista i el la AP7 i van aconseguir que després de 2 anys aprovada els gestors de l’autopista ho canvies, ara seguin treballant en la millora dels vials secundaris per millorar les connexions.

Però no tan sols treballem enviant demandes al Ple; també fem feina de camp enviant propostes al SAC, com la millora de les llums del barri de Torreblanca al carrer Alps i Colibrí; la sol·licitud de millora del pas soterrani del carrer estació de Coma-ruga; sol·licitud d’informació sobre les millores de TAG; la proposta de millora de la rotonda de la avinguda Generalitat de Coma-ruga; la proposta de neteja dels terrenys de les Hortes; o la millora del sistema de pluvials del aparcament del Puig; la sol·licitud del contracte de Parven per estudiar-lo entre d’altres; tot això ho hem fet en aquest sis mesos de vida de la nostra organització que treballa en benefici del comú.

I al 2017 seguirem fem xarxa per construir un Vendrell millor, amb idees i propostes de calat, en totes les matèries possibles des de tots els angles imaginables, per canviar la fisonomia de la nostra ciutat, ho farem amb la certesa absoluta de que es necessari ser mes pràctic i menys polític, per que la política local es la política dels problemes de la vida quotidiana de la gent i aquest problemes son al carrer, la falta de bancs i porxos a l’estació de tren, la falta de llum a un pas soterrani, la neteja d’un solar, els fanals que no funcionen a un carrer o les pantalles contra el soroll, a la solució dels problemes que donen els pluvials, son alguns del seus exemples, per arreglar aquest problemes com ja he dit abans s’ha de ser mes pràctic i menys polític.

Per acabar he dir, que el 2017 se’ns presenta ple d’incògnites i de reptes, les incògnites, seran veure si tot el que hem demanat i s’ha aprovat, es farà; el repte es créixer i fer-se forts per això el pròxim any treballar per créixer i sumar a la vegada que seguirem proposant i recolzant aquelles propostes que siguin beneficioses per al nostre municipi, vingui de on vinguin.