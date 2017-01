MEMÒRIA HISTÒRICA

Agermanament de viles socarrades: Vila-real, Xàtiva i Quart de Poblet

Durant la commemoració del 311è aniversari de la Crema de la ciutat de la Plana Baixa

Commemoració del 311è aniversari de la Crema de Vila-real

Dissabte tingué lloc la Marxa Cívica d’aquest 2017 per commemorar la crema de Vila-real sota el setge borbònic de 1706. Organitzada per l’Associació Socarrats de Vila-real i ACPV, amb la col·laboració de l’ajuntament, la cercavila va comptar amb la participació de la Conlloga Muixeranga de Castelló de la Plana, la Muixeranga de Xàtiva, els Miquelets del Regne de València i diversos dolçainers i tabaleters que posaren la música a una de les marxes “més nombroses” recorda Fermín Font, president dels Socarrats vila-realencs, segons informa La Veu del País Valencià.

Agermanament

Després de la Marxa Cívica va tenir lloc aquesta reunió, entre els regidors Pasqual Batalla i Cristina Sunyer on, segons ha pogut saber La Veu del País Valencià es va establir la marxa que ha de seguir l’agermanament.

Per altra banda, també s'indica que hi ha una tercera vila que fou cremada per l’exèrcit de Felip V, com és Quart de Poblet (l’Horta oest). “Vam aprofitar que regidors de Compromís de Quart de Poblet van acudir a la fita per mantindre una xarrada amb ells”, ens respon Font, “per establir algun tipus de relació”, perquè “almenys des de l’associacionisme tenim un clar interès d’establir un agermanament entre les tres poblacions”, una germanor que políticament està forjada entre Vila-real i Xàtiva, i que pròximament, pot completar-se amb Quart de Poblet.