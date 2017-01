jovent

Acció de l'Assemblea de Joves del Gironès contra les joguines discriminatòries per gènere i llengua

Aquest vespre un grup de militants de l'Assemblea de Joves del Gironès ha enganxat adhesius a diverses botigues de joguines de El Corte Inglés de Girona per promoure una educació sense cap tipus de discriminació. Com es pot veure en un vídeo que l'organització ha penjat a Youtube, els joves han enganxat adhesius on s'hi pot llegir "Aquesta joguina discrimina el català" i "Aquesta joguina discrimina per gènere".

L'any passat l'organització juvenil també va fer una acció coincidint amb el dia de Reis. En aquella ocasió la van dirigir contra les entitats bancàries, a les que van acusar de "corruptes, lladres i estafadors" i culpables d'enriquir-se a costa de les classes populars. Per denunciar-ho, van deixar carbó a la porta d'unes oficines de laCaixa i el Banc Sabadell, que a més van omplir d'adhesius.

Aquí podeu veure el vídeo de l'acció d'enguany: