NO al TTIP

21-G: Diada Europea d'accions descentralitzades contra el ZETA

El Tractat Econòmic i Comercial entre la Unió Europea i Canadà, (ZETA per les seves sigles en anglès), i també conegut com el ”TTIP canadenc”, per les seves similituds amb aquest acord, es troba en la fase final del seu procés de ratificació.

Dins d'aquest context, les organitzacions que formen part de la campanya NO al TTIP, ZETA, TiSA han convocat una diada de mobilitzacions a diverses poblacions europees aquest dissabte 21 de gener. Es tracta de visualitzar arreu "el rebuig a aquest acord comercial, i comminem al Parlament Europeu, al Parlament canadenc i als parlaments nacionals, provincials i regionals, que tenen veu i vot en el procés de ratificació, a defensar els drets i els interessos de les poblacions que representen contra les amenaces que implica el ZETA, votant en contra de la ratificació del tractat"

Concentracions i manifestacions als Països Catalans

Barcelona: Concentració, 12:00h, Passeig de Gràcia, 90 (Pedrera)

Lleida: 18:00h, Pasarel-la del Liceu Escolar

Alacant: Bicifestació + Concentració, 11:00h, Bicifestació, RENFE; 12:00h, Concentració, Mercat Central Plaça 25 de Maig

Castelló: Manifestació 19:00h, Plaza María Agustina

Elx: Concentració, 12:00h, Plaza de Baix

València: Xarrada-Col·loqui, 19/gener 19:00h, Pça. Forn de Sant Nicolau (CM Rector Peset); 21-G: Concentració, 18:00h, Pça. dels Pinazos

Maó: Manifestació, 18:00h, Plaça Esplanada.

Palma: avui Bicifestació a Palma