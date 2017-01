Moviment veïnal

Emplacen als grups municipals de Barcelona a assumir les 20 propostes del Poblenou per a la reactivació de l'Eix Pere IV

La Taula Eix Pere IV ha presentat aquest dissabte els resultats d'un procés de participació veïnal iniciat amb l'objectiu de co-produir les línies per desenvolupar social i econòmicament l'eix i ha emplaçat a l'Ajuntament de Barcelona i als grups municipals a que els assumeixi.

El context que envolta l'eix Pere IV (carrer amb una llargada de 3,5km) és el d'un dels entorns afectats pel 22@ més deteriorats del Poblenou i de la ciutat. 400 dels 1.000 locals i solars de l'Eix estan buits o abandonats, i només el tram central està a punt d'inaugurar la reforma del seu paviment.

El procés de participació desenvolupat durant el 2016 ha mobilitzat en les seves diverses fases a més de 1.300 persones en la diagnosi i a més de 400 persones en el debat i generació de propostes. Les 20 propostes veïnals per a la reactivació social i econòmica de l'Eix Pere IV s'agrupen en tres eixos d'actuació:

Patrimoni i història com a valor afegit

Unes propostes referides a la reactivació amb usos pel barri d'espais emblemàtics (Can Ricart, passatge Trullàs, La Escocesa i Ca l'Illa), la revisió del catàleg de patrimoni industrial amb criteris històrics i socials, o generar incentius o penalitzacions en la rehabilitació i preservació de façanes i edificis històrics de titularitat privada.

Economia solidària com a oportunitat urbana

Unes propostes referides a la modificació dels usos urbanístics 22@ que promoguin altres usos productius, regulin el monocultiu del turisme (hostaleria i restauració), i incentivin fiscalment la implantació de petit comerç i projectes vinculats a la Economia cooperativa, social i solidària. Així com mesures de bonificació a propietaris que cedeixin espais en desús, per a diverses iniciatives, la construcció d'equipaments necessaris pel veïnat o habitatge públic per garantir l'emancipació del jovent al barri.

Mobilitat per a la cohesió de l'Eix

Unes propostes referides a l'obertura del vial del carrer Pere IV en el tram del Parc del Centre (garantint el manteniment de la mateixa superfície d'àrea verda del parc), i a una mobilitat centrada en el carril bicicleta i el doble carril de circulació d'autobús.