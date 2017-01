Mitjans

"Nationalia" celebra els 10 anys d'existència

Aquest mitjà, especialitzat en el seguiment de les notícies sobre les nacions sense estat, celebra aquest gener el 10è aniversari. El 2007 es van començar a preparar els primers articles d'aquesta mitjà, que van començar a publicar-se tot just al principi de 2008.

El 2008 ja vam anunciar la nova publicació digital, editada pel Centre Internacional Escarré per a les Minòries ètniques i les Nacions (CIEMEN) amb la voluntat de ser el punt trobada del conjunt de la nacions sense estat, seguint la filosofia d'aquesta entitat.

Tal i com destaquen des de Nationalia, l'aparició d'aquest digital "complementava l'aposta que, des de la dècada de 1980, el CIEMEN ja havia fet per les informacions relatives a les nacions minoritzades, quan va començar a publicar la revista trimestral Europa de les Nacions. Els grans temes de profunditat eren per a la revista en paper; les notícies més curtes, del dia a dia, les passava a cobrir Nationalia."

Durant aquests deu anys, Nationalia es va marcar l'objectiu de pubicar una notícia diàriament, amb l'objectiu de contribuir a posar els pobles sense estat en una oferta mediàtica diària cada cop més atapeïda.

Amb la notícia del 10è aniversari Nationalia ha anunciat una renovació de la seva oferta informativa a partir de l'inici d'aquest 2017.