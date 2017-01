L’Esquerra Independentista de Lleida es solidaritza amb el jove que denuncia haver estat agredit per la Guàrdia Urbana

"Veritat. Justícia. Reparació. Acabem amb la impunitat, posem llum on hi ha ombres."

En les darreres hores, el col·lectiu Resisteix i la Plataforma per l’absolució de Pablo Hasel i el Ciniko han denunciat en un comunicat una brutal pallissa de la Guàrdia Urbana de Lleida a un jove menor d’edat per enganxar cartells independentistes. El jove denuncia que va ser perseguit, colpejat, vexat i amenaçat pels agents per la seva militància política als moviments socials i anticapitalistes de la ciutat.

No és la primera vegada que col·lectius i organitzacions polítiques de la ciutat de Lleida denuncien agressions físiques, amenaces i insults d’agents del cos amb total impunitat i prepotència. Aquestes actitud xulesques, provocadores i violentes que emprenen els agents de la Guàrdia Urbana són freqüents als carrers de Lleida vers aquelles persones que s’organitzen i lluiten i en les desmesurades actuacions al Casc Antic. Sabem que no es tracta doncs, d’un fet aïllat, sinó, d’una persecució política que ve de molt enrere per part d’un equip de govern de La Paeria que vol limitar la llibertat d’expressió, d’organització política i té por d’aquells que qüestionen el sistema hegemònic i establert. Volem posar de manifest que l’any 2013 la Guàrdia Urbana de Lleida també va agredir dos joves d’Arran Lleida per unes pintades i el cas acabar sense que s’assumissin responsabilitats per part de la també actual regidora, Sara Mestres.

Avui l’Ajuntament de Lleida ha assumit integrament el discurs i la versió de la Guàrdia Urbana sense cap tipus d’investigació afavorint encara més l’opacitat i la impunitat d’una actuació on hi ha moltes ombres per aclarir.

Per tots aquests motius les organitzacions de l’Esquerra Independentista volem manifestar les següents consideracions:

Mostrem tota la nostra solidaritat amb el jove perseguit, colpejat i vexat pel seu compromís polític.

Demanem explicacions i responsabilitats polítiques evidents i públiques a la Regidora de Seguretat Ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat, Sara Mestres, com a màxim responsable de les actuacions de la Guàrdia Urbana i a l’alcalde Àngel Ros, i que es depurin les pertinents responsabilitats i s’acabi amb l’opacitat del cas.

Si l’equip de govern de La Paeria segueix mantenint la negativa d’obrir una investigació per tal de clarificar els fets i en la seva manca de compromís en la defensa dels drets de les persones, EXIGIREM la dimissió immediata de la regidora del PSC, Sara Mestres. Seguir en una posició immobilista, no obrir cap investigació i no clarificar els fets, reforça la impunitat policial.

Manifestem que la persecució contra la gent que lluita no és cap novetat a Lleida, sovint la repressió ha estat utilitzada pel govern municipal per tal d’anul·lar la gent que surt al carrer per la llibertat nacional i social del nostre poble. La repressió forma part d’un sistema que intenta criminalitzar qualsevol forma de lluita. Però hem perdut la por, no recularem.

Contra la impunitat policial no defallirem, posarem llum allà a on hi ha ombres. Les organitzacions de l’Esquerra Independentista continuarem lluitant ara i sempre contra la repressió política, la impunitat policial i els abusos de poder.

4 de gener de 2017, Lleida