Un marc normatiu català favorable a la reducció del malbaratament alimentari és possible

Aquest dimecres 14 de desembre la Fundació ENT va organitzar al Museu Melcior Colet de Barcelona un debat titulat “Com aconseguir un marc normatiu català més favorable a la prevenció del malbaratament alimentari". El debat va abordar les possibilitats normatives i fiscals de prevenció del malbaratament alimentari en l'àmbit català, una discussió que coincideix amb el procés engegat al Parlament de Catalunya de discussió d'una proposició de llei sobre l'aprofitament de l'excedent alimentari.

L'acte, que va comptar amb més de quaranta assistents, tenia per objectiu revisar els principals condicionants normatius que limiten l'aprofitament d'alguns aliments al llarg de tota la cadena alimentària i debatre sobre quines propostes normatives i fiscals podrien afavorir la lluita contra el malbaratament alimentari a nivell català.

El debat va abordar diferents propostes normatives a dur a terme al llarg de tota la cadena alimentària. Es contemplaven tan mesures de prevenció del malbaratament alimentari que tenen per objectiu evitar la generació d'excedent alimentari en la producció i consum i prevenir la generació de residu alimentari evitable al llarg de la cadena, com mesures de reutilització de l'excedent alimentari per al consum humà a través de xarxes de redistribució i bancs d'aliments. Tot i que la primera opció és més desitjable perqué correspon a la via prioritària en la jerarquia de gestió dels residus alimentaris, ambdues aproximacions es consideren vàlides ja que el destí final de l'aliment és el consum humà, que és l'objectiu per al qual s'ha produrt.

En relació a les causes del malbaratament, cal tenir en compte que el malbaratament alimentari no sempre es produeix en el mateix estadi en que es produeix la causa d'aquest malbaratament. Per aquest motiu, la legislació sobre un estadi pot afectar agents que estan en altres estadis més amunt o més avall de la cadena. En aquest sentit, cal ser curós a l'hora d'establir regulacions i tenir en compte la complexitat del sistema alimentari.

Les propostes van incidir en les possibilitats de millora de la llei sobre l'aprofitament de l'excedent alimentari actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, així com propostes per afavorir l'espigolament, de possible regulació de les dates de consum dels productes envasats, d'instruments econòmics en l'àmbit de la gestió de residus i d'esquemes com els de les lleis del Bon Samarità actualment vigents a Itàlia i Estats Units, que facilitarien els projectes de canalització d'excedents alimentaris per finalitats socials.