Terraferida denuncia que el FAN-Mallorca es va edificar sense passar l'Avaluació d'Impacte Ambiental

Arran d'una petició dirigida per l'entitat a la Conselleria de Medi Ambient el 7 d'octubre, demanant informació relativa al centre comercial (adjunta), l’administracio ha admès per escrit que el FAN-Mallorca no ha passat l'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA), un tràmit legal al qual 'havia de sotmetre.

L'entitat remarca que la llei és clara, i diu que qualsevol projecte que generi increments significatius sobre el medi ambient (per emissions a l'atmosfera, generació de residus, utilització de recursos naturals etc.) ha de passar el tràmit legal. L'AIA hagués hagut d'incloure també un estudi de mobilitat, que hauria pogut preveure el kaos circulatori que generaria l'obertura del centre i haver proposat mesures per evitar-lo. L’AIA també hauria pogut evitar la manca de control sobre el tractament dels residus generats per l'edificació del centre, que acabaren sepultant un Espai Protegit.

Els antecedents

Recorda que el 27 de setembre l'entitat presentava dues denúncies davant la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Palma per la destrucció de 7 hectàrees de l'Àrea Natural d'Especial Interès del Barranc de Son Gual-Xorrigo. Aquest espai protegit és coneix com Son Olivaret i va ser sepultat per milers de tones de residus.

L'abocament es va realitzar sobre una zona de pinar i garriga, inclòs el Torrent de Son Olivaret. Els explotadors de la finca van abocar-hi una quantitat tan gran, que molts de punts n'acumularen 5 metres. Es tracta de l'abocament il·legal de residus de més volum registrat mai a Mallorca.

Terraferida va poder saber que gran part dels milers de tones abocades a Son Olivaret, provenien de l’edificació del FAN-Mallorca (Carrefour II). També que els residus havien d'anar a la pedrera autoritzada de Son Delabau (Llucmajor). Sembla però, que aquesta pedrera sols en va acollir una ínfima part, mentre la resta s'abocava a Son Olivaret.

Per a l'entitat, "la connivència dels polítics que van "perdonar" l'Avaluació d'Impacte Ambiental al FAN-Mallorca, és escandalosa. Aquesta connivència ha tengut un preu molt alt per la ciutadania: embossos, mala gestió dels residus, despeses públiques elevades, etc."