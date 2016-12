Solidaritat amb Joan Coma

Ahir dimarts, quasi 100 persones es van concentrar a la plaça de l’ajuntament convocades pel moviment 30/03 (integrat per persones i col·lectius que defensen la llibertat d'expressió i critiquen l'actuació de la justícia espanyola).. A la concentració van acudir representants de l'ANC, Òmnium Cultural, CUP-CC, PDeCAT i ERC.

Durant la concentració diverses persones de les entitats convocants van llegir el manifest del col·lectiu 30/03 denunciant l'actuació de la justícia espanyola, la seua nul·la independència i es va reafirmar la necessitat de continuar defensant la voluntat del poble català a les institucions polítiques. També és va destacar la desobediència, com un instrument de lluita contra un estat que és incapaç de d'escoltar i negociar davant d'un conflicte polític. Finalment, es va remarcar que es continuarà sortint al carrer per defensar la llibertat d'expressió i la llibertat dels càrrecs electes, per manifestar lliurement les seues opcions.

Des de la CUP-CC volem manifestar la nostra voluntat de seguir treballant per executar el mandat democràtic del poble català, que no és un altre, que organitzar un referèndum per decidir col·lectivament el futur del nostre país. És aquesta, l’única legitimitat que reconeixem, i amb la que treballarem, utilitzant la desobediència quan calga i manifestant lliurement les nostres opinions, independentment del que diga la justícia espanyola i la seua audiència nacional (tribunal hereu del franquisme i fidel als seus principis bàsics).

Des de la CUP-CC encoratgem la resta d’entitats i partits independentistes perquè des de ja comencem a treballar des de ja per guanyar el referèndum del setembre.

Tortosa, 28 de desembre, Terres de l’Ebre, Països Catalans.