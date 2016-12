Amb només 23 anys, Miguel Vicén Sampériz ha après dels principals referents de Plataforma per Catalunya i l'extint Casal Tramuntana, abans de capitanejar una nova fornada de joves feixistes crescuts a l'escalf de la grada de l'estadi del RCD Espanyol

Qui és l'ultra acusat d'amenaçar David Fernàndez que el jutge ha absolt?

El magistrat del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona, Fernando Luis Criado Navamuel, ha absolt d'un delicte lleu d'amenaces amb agreujant d'odi el jove d'ideologia neonazi Miguel Vicén Sampériz, denunciat per l'exdiputat de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) David Fernàndez. Vicén Sampériz s'ha relacionat habitualment amb entorns neonazis tot i tenir tan sols 23 anys. La família Vicén Sampériz està integrada per dos germans més: Carlos i Javier. El primer és bessó de Miguel, amb qui té una gran semblança física, a banda de compartir espais d'afinitat al voltant de la seva ideologia espanyolista i feixista. Aquest extrem dificulta la seva identificació, però la coincidència entre les peces de roba que vestia el dia de la topada amb David Fernàndez i altres fotografies seves van permetre seure'l a la banqueta dels acusats.

Tots tres germans van ser identificats pel cos de Mossos d'Esquadra a les portes de l'anomenat Casal Tramuntana, extint punt de trobada feixista impulsat per joves de l'entorn de Plataforma per Catalunya (PxC) a la ciutat de Barcelona. Va ser a principis d'octubre de l'any 2014, quan els joves del barri de Sagrada Família van acudir a la inauguració de la segona i –fins al moment– última seu del Tramuntana al carrer Alcalá de Guadaira 22. S'hi van mudar després d'abandonar el primer local el gener de 2012. Durant tot el període de vida del Tramuntana, Vicén Sampériz va ser identificat en reiterades ocasions com a participant de les seves activitats.



El dia de la inauguració va ser fotografiat al costat de reconeguts neonazis com Sergio Concepción, excandidat a diverses llistes de PxC, Alberto Javier Sánchez López, exregidor de PxC a l'Hospitalet de Llobregat i el cabdill ultra Alejandro Fernández. Fernández havia figurat en dues ocasions en candidatures electorals del partit feixista Movimiento Social Republicano (MSR), on ostentava responsabilitats organitzatives abans de decidir-se –com altres dels seus companys– a articular les joventuts de PxC i impulsar el Casal Tramuntana. En una investigació publicada per la Directa, Alejandro Fernández s'erigeix com el nexe d'unió entre els protagonistes dels principals episodis violents protagonitzats per la ultradreta els darrers anys a Catalunya.

Un altre dels escenaris on Vicén s'ha prodigat ha estat a la grada del camp de futbol de Cornellà–El Prat, com a seguidor del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Tanmateix, no ha acudit a aquest recinte esportiu com a mer espectador, sinó que ha estat identificat pels Mossos en almenys vuit ocasions. En dues d'elles va ser denunciat infringir la Llei de l'esport i la Llei contra la violència en l'esport, fet pel qual no se li va permetre l'accés a instal·lacions esportives el mes de juliol de 2014 i l'abril de 2015.

A la grada blanc-i-blava ha coincidit amb veterans ultres com Ramón Cuadrado Carvajal, condemnat l'any 2005 a sis anys de presó per la col·locació d'una olla pressió plena de cloratita a la plaça Bonet i Muixí (a costat de les Cotxeres de Sants) la vigília d'un concert de Fermín Muguruza l'any 2001. Cuadrado, en companyia de Vicén, va ser identificat en una ocasió a la rodalia de l'estadi espanyolista. Vicén i els seus joves camarades han estat un dels detonants d'incidents i polèmiques que han envoltat darrerament la Curva Jove de l'Espanyol, que sembla haver fracassat en el seu intent de cohesionar un grup d'animació desvinculat de la ideologia ultradretana.



A més, Vicén s'ha fotografiat diverses vegades amb simbologia neonazi i no només a la seva ciutat natal. El jove va viatjar fins a Roma per visitar la seu central del principal referent de l'extint Casal Tramuntana i de l'Hogar Social Madrid: la Casa Pound italiana. En una fotografia se'l pot observar a la teulada de l'edifici, que es va erigir com la primera ocupació d'aquest moviment neofeixista el 26 de desembre 2003.

Miguel Vicén, a la dreta de la imatge, juntament amb el seu bessó i el seu altre germà Javier, tercer començant per la dreta, es fotografien amb membres de PxC a l'exterior de l'estadi de Cornellà - El Prat

El magistrat del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona, Fernando Luis Criado Navamuel, ha absolt d'un delicte lleu d'amenaces amb agreujant d'odi el jove d'ideologia neonazi Miguel Vicén Sampériz, denunciat per l'exdiputat de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) David Fernàndez. Vicén Sampériz s'ha relacionat habitualment amb entorns neonazis tot i tenir tan sols 23 anys. La família Vicén Sampériz està integrada per dos germans més: Carlos i Javier. El primer és bessó de Miguel, amb qui té una gran semblança física, a banda de compartir espais d'afinitat al voltant de la seva ideologia espanyolista i feixista. Aquest extrem dificulta la seva identificació, però la coincidència entre les peces de roba que vestia el dia de la topada amb David Fernàndez i altres fotografies seves van permetre seure'l a la banqueta dels acusats.

Tots tres germans van ser identificats pel cos de Mossos d'Esquadra a les portes del Casal Tramuntana, extint punt de trobada feixista impulsat per joves de l'entorn de PxC

Tots tres germans van ser identificats pel cos de Mossos d'Esquadra a les portes de l'anomenat Casal Tramuntana, extint punt de trobada feixista impulsat per joves de l'entorn de Plataforma per Catalunya (PxC) a la ciutat de Barcelona. Va ser a principis d'octubre de l'any 2014, quan els joves del barri de Sagrada Família van acudir a la inauguració de la segona i –fins al moment– última seu del Tramuntana al carrer Alcalá de Guadaira 22. S'hi van mudar després d'abandonar el primer local el gener de 2012. Durant tot el període de vida del Tramuntana, Vicén Sampériz va ser identificat en reiterades ocasions com a participant de les seves activitats.



El dia de la inauguració va ser fotografiat al costat de reconeguts neonazis com Sergio Concepción, excandidat a diverses llistes de PxC, Alberto Javier Sánchez López, exregidor de PxC a l'Hospitalet de Llobregat i el cabdill ultra Alejandro Fernández. Fernández havia figurat en dues ocasions en candidatures electorals del partit feixista Movimiento Social Republicano (MSR), on ostentava responsabilitats organitzatives abans de decidir-se –com altres dels seus companys– a articular les joventuts de PxC i impulsar el Casal Tramuntana. En una investigació publicada per la Directa, Alejandro Fernández s'erigeix com el nexe d'unió entre els protagonistes dels principals episodis violents protagonitzats per la ultradreta els darrers anys a Catalunya.

Alejandro Fernández, Sergio Concepción, Cristian de Amaya, Carlos Oliva i altres ultres, acompanyaven Vicén (de braços creuats) el dia de la inauguració del segon Casal Tramuntana l'octubre de 2014



Un altre dels escenaris on Vicén s'ha prodigat ha estat a la grada del camp de futbol de Cornellà–El Prat, com a seguidor del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Tanmateix, no ha acudit a aquest recinte esportiu com a mer espectador, sinó que ha estat identificat pels Mossos en almenys vuit ocasions. En dues d'elles va ser denunciat infringir la Llei de l'esport i la Llei contra la violència en l'esport, fet pel qual no se li va permetre l'accés a instal·lacions esportives el mes de juliol de 2014 i l'abril de 2015.

A la grada blanc-i-blava Vicén ha coincidit amb veterans ultres com Ramón Cuadrado Carvajal, condemnat l'any 2005 a sis anys de presó per la col·locació d'una bomba al barri de Sants

A la grada blanc-i-blava ha coincidit amb veterans ultres com Ramón Cuadrado Carvajal, condemnat l'any 2005 a sis anys de presó per la col·locació d'una olla pressió plena de cloratita a la plaça Bonet i Muixí (a costat de les Cotxeres de Sants) la vigília d'un concert de Fermín Muguruza l'any 2001. Cuadrado, en companyia de Vicén, va ser identificat en una ocasió a la rodalia de l'estadi espanyolista. Vicén i els seus joves camarades han estat un dels detonants d'incidents i polèmiques que han envoltat darrerament la Curva Jove de l'Espanyol, que sembla haver fracassat en el seu intent de cohesionar un grup d'animació desvinculat de la ideologia ultradretana.



A més, Vicén s'ha fotografiat diverses vegades amb simbologia neonazi i no només a la seva ciutat natal. El jove va viatjar fins a Roma per visitar la seu central del principal referent de l'extint Casal Tramuntana i de l'Hogar Social Madrid: la Casa Pound italiana. En una fotografia se'l pot observar a la teulada de l'edifici, que es va erigir com la primera ocupació d'aquest moviment neofeixista el 26 de desembre 2003.

Vicén posa amb una samarreta de l'Espanyol al terrat de la seu central de la Casa Pound a Roma



L'immoble el van prendre un grup de joves lligats a l'àrea ONC/OSA, acrònim en italià de "Ocupacions No Conformes" o "Ocupacions amb Raó d'Habitatge", conceptes que la Casa Pound utilitza per diferenciar-se de les okupacions dutes a terme per moviments d'esquerres. L'edifici és un antic palau governamental situat al carrer Napoleone III i té a la seva cúspide la bandera amb la tortuga, icona que fa referència a una tàctica militar de l'Imperi Romà que la Casa Pound ha incorporat com a símbol.





'In dubio pro reo'



El Fiscal Coordinador del Servei de Delictes d'Odi de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, s'havia oposat al fet que la denúncia fos tipificada com una falta lleu d'amenaces i havia demanat que es jutgés com un delicte penal per a què no fos rebaixada la gravetat dels fets. Finalment, el jutge ho va desestimar, però Fiscalia va sol·licitar la pena més alta: tres mesos de pena-multa amb una quota diària de 12 euros i el pagament d'una indemnització de 600 euros a la víctima. Benet Salellas, advocat de la part denunciant, es va sumar a aquesta petició però també va demanar la prohibició d'acostament i comunicació per un període de sis mesos.

El jutge conclou a la sentència que queda provat el fet que Miguel Vicén va abordar David Fernàndez pel carrer i va "començar a increpar-lo i recriminar-li les seves idees polítiques", però no considera suficientment provat que el denunciat proferís expressions amenaçants com "yo soy un fascista, sé exactamente quién eres" o "no serà hoy pero será otro día, esto es una cuenta atrás", tal com va relatar durant el judici el mateix Fernàndez.



En la seva declaració durant el judici celebrat el passat 13 de desembre, el feixista Miguel Vicén va reconèixer que coneixia a Fernàndez, així com la seva ideologia i activitat política. També va admetre que en trobar-se'l pel carrer "de forma fortuïta", tot i negar que dirigís contra ell expressions intimidatòries, el va increpar i va "discutir amb ell per la seva ideologia oposada i per actes concrets de la seva activitat política" i finalment li va "recriminar la vestimenta que portava".

Tot i aquestes certeses, el jutge ha decidit que tant el testimoni de Fernàndez com el d'un veí que va testificar a favor seu durant la vista oral "no han dissipat els dubtes que es presenten sobre la realitat dels fets denunciats". Per aquest motiu el magistrat considera "lògic, humà i prudent adoptar la solució més favorable al reu" i apel·lant a la fórmula llatina 'in dubio pro reo' decideix absoldre aquest reconegut activista d'ideologia neonazi argumentant que "resulta més útil a les estructures socials d'un país la llibertat sense càrrecs d'un culpable que la condemna d'un innocent".



La CUP ha reaccionat a la sentència absolutòria en veu de Benet Salellas, advocat de Fernàndez en aquesta causa i diputat independentista a la cambra legislativa catalana. Salellas creu que "la sentència emet un missatge vergonyant d'impunitat" i ha anunciat que presentaran immediatament un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona. Així mateix, la CUP destaca com a indici provatori que en el tram final de la vista oral el propi denunciat va demanar "disculpes si havia causat temor o trauma" a l'exdiputat.