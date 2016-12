Pànic a l’urna

Diuen els que fa molts anys que es dediquen a l'ofici d'explicar les coses, que hi ha una regla del periodisme que mai no falla. Quan en una entrevista l'interlocutor et respon a una pregunta senzilla, fins i tot binària, una cosa que difícilment pots entendre a la primera, no és que siguis ruc, sinó que probablement t'està prenent el pèl.

Anant al gra. Si apliquem aquesta norma a la manera com els mitjans de comunicació volen transmetre'ns els missatges, ens podem adonar ràpidament que tot sovint ens tracten d'imbècils. No he trobat millor exemple per parlar d'aquest fet que l'enquesta sobre el referèndum que El Periódico va oferir diumenge. De l'estudi se'n desprenen dues dades claus: que el 84,6% dels enquestats està a favor del referèndum i que el sí guanyaria per 8 punts de diferència. Malgrat la importància de les dades i el fet indiscutible que la major part dels catalans és favorable a la consulta, el diari ho va titular així: «El referèndum unilateral divideix els catalans». Amb dos collons.

Davant l'evidència que l'enquesta encarregada pel mateix mitjà mostrava un 84,6% de catalans a favor del referèndum, el rotatiu va preferir, com ha quedat palès, barrejar dades i formular un titular confús i en negatiu. Per a fer-ho, a El Periódico no van trobar millor solució que la següent: dividir els partidaris del referèndum i col·locar-ne una part substancial (el 35% que aposta per la consulta pactada) amb els qui, en cap cas, volen les urnes, que només representen el 13,8%. Però ni així podien amagar que els partidaris del referèndum unilateral (un 49,6%) sumaven més que les altres dues opcions juntes.

No contents amb això, El Periódico subratllava que, si bé el sí guanyaria a les urnes per 8,6 punts de diferència, no arribaria, per poc més d'un punt, al 50%. S'oblidaven de comentar que en un referèndum només es computa el sí i el no —ai las!— i que ni els vots en blanc ni tampoc els que no tenen decidit el sentit del vot poden sumar per cap de les dues opcions. Per tant, amb les dades a la mà, i comptant només vots afirmatius i negatius, el sí guanyaria vorejant el 55% del global dels enquestats.

Deixant de banda els números, que sempre m'han causat força al·lèrgia, el que em preocupa de tot plegat és que un diari català hagi hagut de fer un exercici d'il·lusionisme digne de Premi Pulitzer amb les dades d'una enquesta —cosa bastant comuna en el periodisme— per ocultar descaradament que el 85% de la ciutadania vol votar d'una vegada. El mateix director del mitjà, Enric Hernàndez, es va encarregar de posar en dubte la llibertat de premsa de la futura Catalunya independent a partir de les crítiques rebudes a la xarxa que retreien al diari haver manipulat la seva enquesta. Concretament Hernàndez va repiular un tuit de Liz Castro amb una irònica proposta de portada amb les dades endreçades de forma clara i un nou titular: "El referèndum unilateral que uneix als catalans". La resposta d'Hernàndez no va ser altra que repiular l'apunt de Castro amb una pregunta inquietant: "Una hipotètica República catalana seria respectuosa amb el pluralisme informatiu? Dubte raonable, llegint segons què".

Dic inquietant perquè, pel que sembla, el director d'El Periódico dóna per entès que l'Estat espanyol és respectuós amb el pluralisme informatiu. Ho diu sabedor que al País Valencià s'han tancat repetidors sota l'amenaça de multes milionàries per cometre el terrible crim d'emetre TV3, que al País Basc s'han clausurat diaris, com l'Egin, que s'han torturat directors de diaris, com Matxelo Otamendi o que d'altres periodistes com un servidor no podem realitzar la nostra tasca informativa amb normalitat perquè fa anys que rebem reiterades amenaces de mort i on malgrat les contínues denúncies, l'estat de dret ni hi és ni se l'espera.

Davant d'una majoria indiscutible de catalans que volem el referèndum, el més sensat seria afrontar-ho. El Periódico és ben legítim de manipular les seves pròpies enquestes si tanta por li fan les urnes, però tal com deia al principi de l'article, les preguntes senzilles volen respostes igual de clares. Humilment crec que el que hauria de preguntar-se Enric Hernàndez és si el que fa és periodisme o bé propaganda. Dubte raonable, llegint segons què.