Operació diàleg?

Durant el passat mes de juliol, mentre érem al bell mig d'aquest cinquè any de propina del primer govern de Mariano Rajoy, van començar a sortir a la llum (era l'única cosa que faltava que passés, era obvi que ocorria) alguns del moviments de l'Estat per descobrir draps bruts de polítics independentistes catalans per, en teoria (vegi's Jordi Pujol i Soley per veure com l'efecte és nul), enfonsar el procés sobiranista. Se la va anomenar Operació Catalunya. El cas més sonat va ser l'esperpèntica conversa entre Jorge Fernández-Díaz, ministre de l'Interior, i Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau. Així doncs l'Operació Catalunya no només era duta a terme per polítics i funcionaris estatals sinó també catalans i, per a més inri, pel màxim responsable de l'òrgan que ha de lluitar contra la corrupció. Realment d'un ministre de l'interior espanyol (recordem-ho, el responsable polític de la seguretat) que condecora verges i té el valor de confessar que un àngel l'ajuda a trobar aparcament ens creiem que és capaç de fer això i molt més. I fins i tot, observat des del seu prisma polític, es pot arribar a comprendre que faci servir aquest mitjans (tinguem present que, a les eleccions espanyoles que es van celebrar just després que es fes públic aquest fet, ell i el seu partit es van veure recompensats: els seus votants estaven encantats amb la seva actuació!).

I després de les eleccions en què el Partit Popular va perdre la majoria absoluta -vaja, un cop s'investeix, definitivament, president- intenten vendre que tot ha canviat. Passem de l'Operació Catalunya a l'Operació diàleg. Canvia el governador civil, ai, el delegat del govern espanyol a Catalunya (tot i que diu que seguirà la política de l'antecessora María de los Llanos de Luna), posen un encarregat de la carpeta catalana (ep, som una carpeta! Això deu ser important... o no) que despatxarà a Barcelona (tot i que de moment només amb l'oposició), diuen que es pot parlar de tot (però que cal que el govern català aparqui les línies vermelles, és a dir, el seu mandat democràtic). Ai las! Aleshores què diferencia l'operació diàleg de la Catalunya? Porta un llacet, potser? És el mateix llop amb pell de xai? I finalment va arribar la prova del cotó: el Tribunal Constitucional suspèn la proposta de referèndum aprovada pel Parlament, avisa que si no es compleix actuarà penalment contra les dues màximes institucions del país (per complir el seu mandat democràtic!) i tot això a petició del govern espanyol.

Si suposadament després de l'Operació Catalunya es passava a l'Operació diàleg la lògica ens portaria a pensar que la següent Operació seria la democràtica. En la qual entendrien que era ètic permetre la consulta perquè els catalans decidissin què volien ser. El problema, però, és que la segona fase ja era mentida.

Així doncs, malgrat els miratges que certs mitjans de comunicació intenten propagar de l'afebliment de l'independentisme -vegi's el brillant article del passat 12 de desembre de La Vanguardia (quina sorpresa, oi?) titulat en l'edició castellana “Catalunya comença a assimilar un pacte amb Madrid i deixa enrere el trienni rupturista” (sic) i en la catalana “El somni català”, com es diu ara: ai, l'autocorrector!-, queda clar que som en el moment culminant i que l'única operació democràtica la pot exercir Catalunya (i d'això cal que en sigui tothom conscient, fins i tot comunament conscient) desenvolupant la seva sobirania, ratificant el resultat del 9N i del 27S i, per tant, exercint sense coaccions el futur en llibertat que volem.