Multa i pena de presó per a les activistes del cas Bershka

Les tres activistes jutjades pel cas conegut com a 'cas Bershka' han conegut aquest dijous la sentència. Els tres agents «implicats en unes agressions a les activistes» han estat absolts dels seus càrrecs, mentre que la jutge ha condemnat a una multa conjunta de 2.250 euros —en motiu de responsabilitat civil— i a tres mesos de presó —per delicte d'atemptat a l'autoritat— a Laia Estrada, Santi F. i Diego C., una pena que tots tres no hauran de complir perquè no tenen antecedents. També imposa inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. Pel que fa a la imputació del delicte de lesions, les activistes han quedat absoltes. Segons han manifestat membres de l'Esquerra Independentista del Camp, la sentència «perpetua la injustícia com a llei, un fet comú en aquest Estat demofòbic».



El PSC i, en global, l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona «demanaven una pena desmesurada i així ha quedat palès», segons el comunicat emès aquest mateix dijous: «És per això que seguim responsabilitzant a l'Ajuntament de qualsevol pena imposada a les companyes així com de perpetuar l'abús policial com a pràctica comuna», asseguren. «Amb sentències com aquesta es demostra que l'única justícia possible és aquella que emana de la voluntat popular i no aquella que empara sempre dels poderosos i els masclistes. És per això que seguirem defensant la innocència de les nostres companyes així com la total absolució fins a les últimes conseqüències». En aquest sentit han exposat que: «El que fa la sentència és validar les declaracions dels agents ignorant la resta de testimonis i proves que es van dur a terme durant el judici», incloses les imatges enregistrades per TV3. Finalment, afirmen que estan valorant presentar un recurs. També agraeixen les mostres de solidaritat rebudes des d'arreu dels Països Catalans.



L'origen, el 2009, en una acció pacífica

El 7 de gener de 2009, coincidint amb el primer dia de Rebaixes, es va dur a terme una acció performativa davant de diverses botigues de roba de Tarragona contra la pressió estètica, una acció pacífica que no impedia el pas a ningú ni es feia malbé cap aparador. Aquesta acció va passar per diversos establiments abans d'arribar a 'Bershka', a la Rambla Nova. Mentre s'estava pintant el terra amb un guix la silueta d'una dona, agents de la Guàrdia Urbana van aparèixer per dissoldre la concentració. Al cap d'una estona, en què hi va haver cops per part dels agents, van tancar tres persones en un portal annex i les van colpejar per després detenir-les i portar-les a comissaria. En aquell acte també hi havia periodistes que van poder fotografiar i enregistrar l'acció (https://youtu.be/pC9JJBztneQ). El judici finalment va arribar els dies 9 i 10 de novembre passats.