Pensions

Mobilitzacions en defensa de les pensions

Dissabte passat 15 persones van començar a Barcelona una vaga de fam per exigir que s'aprovi la Renda Garantida de Ciutadania que compta amb el suport de la Marea Pensionista de Catalunya.

Per demà hi ha convocades manifestacions i concentracions a Barcelona, Vic, Castelló i Palma en el marc d'una jornada de mobilització arreu de l'estat espanyol que ha convocat la "Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público". Entitat que es va constituir el passat 10 de setembre a Madrid.

A Barcelona es farà una manifestació que començarà a les 18h a la plaça de Sant Jaume on confluiran amb l'acabament de la vaga de fam de 15 persones que exigeixen l'aprovació en els pressupostos de la Generalitat de la Renda Bàsica de Ciutadania. Tots junts aniran l'Arc del Triomf on es donarà per acabada la protesta.

A Castelló, la manifestació començarà a les 19h a la plaça Maria Agustina.

A Vic hi ha haurà una concentració a l'Oficina de la Seguretat Social

A Palma, la conecntració es farà a les 12h davant l'oficina d'Hisenda.

A València, la manifestació es farà dimecres a les 19h, des de la plaça de Sant Agustí

Vaga de Fam

Dissabte passat, una quinzena de persones van començar una vaga de fam a la plaça Sant Jaume. de tres dies per exigir que s'aprovi la Renda Garantida de Ciutadania.

El col·lectiu lamenta que la proposta de llei per instaurar aquesta prestació mínima estigui en tràmits parlamentaris des del març del 2014. Els pressupostos que començaran a debatre demà no inclou cap dotació per posar en marxa la renda garantida. Tot i això, confien que la llei pugui entrar en vigor l'any que ve i que garanteixi una renda bàsica de 664 euros.

La vaga s'acabarà a la tarda, coincidint amb l'inici del debat sobre l'admissió a tràmit dels pressupostos.