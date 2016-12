Euskal Herria

Milers de persones demanen a Baiona la llibertat de «els artífexs de la pau»

Cinc persones van ser detingudes ahir al matí a Iparralde en una operació policial conjunta dels governs espanyol i francès. Entre els detinguts hi ha persones molt conegudes i compromeses amb la pau. En una carta donada a conèixer després de les detencions, s'ha informat que aquestes persones estan compromesos amb la destrucció d'armes d'ETA.

Davant de les detencions a Luhuso, 4.000 persones han denunciat en Baiona l'operació francoespañola contra la iniciativa civil per al desarmament d'ETA. La marxa ha comptat amb una àmplia i plural representació institucional. Les diputades del PS francès Capdevielle i Allaux, Max Brisson, màxim representant de la dreta francesa a Iparralde, i una representació del PNB i EH Bildu han estat en Baiona, segon informa NAIZ.

El vicepresident del Consell departamental Max Brisson (Républicains), les diputades del PS francès a París Sylviane Allaux i Colette Capdevielle, l'alcalde centrista de Baiona Jean-René Etchegaray, el diputat del PNB Joseba Agirretxea o l'àmplia representació d'EH Bildu encapçalada per Maddalen Iriarte i Bakartxo Ruiz donen compte de la configuració plural que ha tingut la manifestació d'aquest dissabte a Baiona.

També hi ha hagut una àmplia representació d'alcaldes i consellers municipals d'Iparralde, a més de representants sindicals com el secretari general d'ELA Adolfo Muñoz, la secretària general de LAB Ainhoa Etxaide, el de ELB Panpi Sainte-Marie i el de la CFDT en Ipar Euskal Herria Michel Larralde.

4.000 persones han acompanyat el lema «per la pau, per la llibertat dels artífexs de la pau» que ha encapçalat aquesta massiva mobilització de la capital labortana.

Al costat de la marxa ha transcorregut una llarga filera de tractors i s'han escoltat crits a favor de la llibertat dels cinc detinguts ahir.

Al final de la manifestació ha pres la paraula Anaiz Funosas, de Bake Bidea. Ha recordat que deste la conferència de Aiete de 2011 la societat civil s'ha mantingut activa «per portar el procés de pau fins al final». Ha denunciat la detenció de «els 5 artífexs de la pau» i ha afirmat que la tasca iniciada per aquests representants de la societat civil tindrà continuïtat.

«Ahir no va acabar gens, és un nou començament» ha subratllat Funosas que ha recordat als presents l'avançat en la compareixença conjunta d'organismes socials aquest matí, que el dilluns tindrà lloc una reunió d'agents socials i electes per acordar els passos a donar. Funosas ha afirmat que en la reunió no participaran solament agents de Ipar Euskal Herria sinó de tot el país.

Durant la seva al·locució també s'ha referit a la situació de presos i víctimes i ha mostrat el seu desig que els passos donats en l'àmbit del desarmament d'ETA afavoreixin la resolució de totes les conseqüències del conflicte.