Milers de persones acompanyen Carme Forcadell a declarar

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sortit pocs instants després de dos quarts de nou del matí d'aquest divendres del seu despatx del Parlament per dirigir-se al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que l'ha citada a declarar com a investigada per permetre la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent malgrat les advertències del Tribunal Constitucional espanyol (TC).

Al passadís del Parlament l'esperaven els presidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el vicepresident de l'executiu, Oriol Junqueras, membres del govern, els expresidents del Parlament Joan Rigol i Ernest Benach, i diputats de Junts pel Sí la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot, entre molts altres.

La comitiva ha estat rebuda a l'exterior de l'edifici per mig miler d'alcaldes amb les vares aixecades i crits d'“Independència”. També han acompanyat Forcadell els líders de les entitats organitzadores de l'acte, Jordi Sánchez (ANC) Jordi Cuixart (Òmnium), Neus Lloveras (AMI) i Miquel Buch (ACM).

Cap a tres quarts de nou del matí ha començat la marxa cap al Palau de Justícia de Barcelona. Pel camí, encara al recinte del parc, la comitiva s'ha tornat a aturar i ha format una capçalera amb la paraula Democràcia. Els alcaldes han tornat a aixecar les seves vares. Puigdemont ha acompanyat la presidenta fins al llindar del parc.

En arribar al Passeig Lluís Companys Forcadell i els seus acompanyants on centenars de persones han rebut la presidenta del Parlament amb una gran ovació i crits d'“Independència” i “Ni un pas enrere”. La comitiva ha tornat a formar les lletres Democràcia davant la seu del TSJC i les persones que hi han acudit han cantant Els Segadors davant una Forcadell visiblement emocionada.

Finalment, cap a un quart de deu del matí, la presidenta del Parlament de Catalunya ha pujat les escales del Palau de Justícia per entrar a la seu judicial. Abans de fer-ho, ha dedicat un gest d'agraïment a tothom qui l'ha acompanyada i els ha llançat petons.

Forcadell ha començat a declarar davant la jutgessa cap a dos quarts de deu del matí. La compareixença ha durat al voltant de mitja hora. Cap a mig quart d'onze Forcadell ha sortit del Palau de la Justícia enmig d'una nova ovació, més crits d'“Independència” i el cant dels Segadors.