MÉS per Mallorca considera el discurs del monarca retòric i allunyat de la realitat de la gent

Per al coportaveu de MÉS per Mallorca, David Abril, “el de Felip VI ha estat un discurs retòric i allunyat de la realitat de la gent, parlant més de la recuperació econòmica que de la realitat del 20% d’atur que encara afecta a bona part de la població espanyola, i amb zero referències a la corrupció política que afecta sobretot el PP”.

De fet, el del monarca ha estat “un discurs convenient, alineat amb el pretès «reformisme» de Rajoy i alineat amb les posicions més retrògrades de defensa de la unitat d’Espanya, recordant l’obligatori compliment de les Lleis i la Constitució en un missatge clar adreçat als polítics i al poble de Catalunya, i ofensiu per a tots aquells qui defensam el dret a decidir i la democràcia”.

"En definitiva", en opinió d’Abril, “si el discurs de Nadal del rei ha de sevir per justificar el seu sou, no se l’ha guanyat amb el que va fer ahir a la nit”.