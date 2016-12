Lluita institucional

Maties Serracant torna al Govern de Sabadell com a tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat

Maties Serracant serà de nou el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat a l'ajuntament de Sabadell, mentre que Glòria Rubio mantindrà la regidoria d’Habitatge i recuperarà Participació i Míriam Ferràndiz serà la nova portaveu del Grup Municipal de la Crida

Tal i com estava previst , ahir es fa efectiu el retorn del regidor de la Crida, Maties Serracant, a les seves funcions de govern com a segon tinent d’alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat a Sabadell. L’Alcalde ha signat avui el decret del nomenament de Serracant com a tinent, càrrec que fins ara ocupava la regidora de la Crida Glòria Rubio.

El nomenament de Maties Serracant com a nou segon tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme implica canvis en el nou cartipàs municipal. Glòria Rubio assumirà les regidories de Participació i d’Habitatge i Míriam Ferràndiz assumirà la regidoria de Drets Civils i a més passarà a ser la nova Portaveu del Grup Municipal de la Crida per Sabadell.

Serracant ha volgut agrair públicament “la gran tasca que ha desenvolupat la companya Glòria Rubio durant aquests mesos al capdavant de l’àrea de Territori” i ha volgut recordar, tal i com ja va fer en la roda de premsa, que “el retorn a les meves funcions de Govern va inequívocament lligat al meu compromís, personal i col·lectiu, amb la lluita contra la corrupció i la màfia bustista i amb la plena aplicació del programa de transformació que, malgrat els malintencionats entrebancs, estem duent a terme a Sabadell”