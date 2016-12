Diada de Mallorca

Llubí recorda la moció a favor del dret d’autodeterminació de tots els pobles aprovada el 1991

A la presentació de la Comissió 31-D

Diumenge passat es va presentar la Comissió 31-D Llubí, una una entitat impulsada per joves del poble que té com a objectiu principal la celebració d’una Diada de Mallorca popular i reivindicativa. L'acte va aplegar una trentena de persones, segons recull Contrainfo.cat

Durant la presentació es van poder escoltar dues ponències molt interessants, una de l’historiador local Gabriel Alomar i l’altra de l’activista i periodista Tomeu Martí. Gabriel Alomar va fer un exercici de memòria col·lectiva al recordar l’aprovació l’any 1991 d’una moció de l’Ajuntament de Llubí a favor del dret d’autodeterminació de tots els pobles. Entre retalls de diaris i fotografies, l’historiador llubiner va explicar als assistents el context polític del moment i la tendenciositat dels mitjans de comunicació a l’hora de cobrir la notícia.

Per la seva banda, Tomeu Martí va fer un repàs històric de l’evolució de la manifestació que es duu a terme a finals de desembre a Ciutat. Així mateix, no va desaprofitar l’ocasió per exposar quines són les raons que des del seu punt de vista justifiquen el 31 de desembre com la data més adequada per ser declarada Diada de Mallorca.