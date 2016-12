literatura

Liz Castro presenta "Molts granets de sorra" a Manresa

L’escriptora i traductora Liz Castro presentarà presentarà dijous 22 a l'espai Òmnium de Manresa el seu llibre "Molts granets de sorra. L'obra, que conté més de 500 fotografies de 170 fotògrafs d’arreu del món, explica i il·lustra les mobilitzacions més significatives de la societat catalana. Recull bona part de les accions polítiques i ciutadanes més simbòliques i creatives que s’han anat succeint, des del fracàs de la negociació del nou estatut d’autonomia fins a l’aposta pel referèndum. Segons l’escriptora, es tracta d’una “font d’idees. Al final, el llegat del catalans no serà només el país nou de trinca que deixaran als seus fills, sinó l’exemple que donen al món del fet que el canvi pacífic i democràtic és realment possible, per costós que sigui".

El projecte editorial, finançat per 375 micromecenes, és el fruit d’un any i mig de feina de Castro, amb la tria, etiquetatge, catalogació de a milers de fotografies, així com la gestió de permisos de publicació. En total, 537 imatges de 170 fotògrafs de diferents països d’algunes de les activitats més simbòliques dutes a terme per explicar el procés català inclusiu, plural, democràtic i pacífic amb originalitat i creativitat.